二代健保補充保費「開刀高股息ETF」勢在必行！股添樂：投資人務必有所準備

財經分析師股添樂指出，本週市場最熱議題，莫過於健保署宣布二代健保補充保費要改制。

此舉引發極大民怨與投資圈震動，主因是政策宣布過於倉促、溝通不足。

他指出：「健保署長官在記者會上還特別感謝『高股息、高股利族群的貢獻』，隔天輿論就炸鍋，行政院也緊急踩煞車暫緩規劃。」

政策核心：從單筆課徵改為「年度累積結算」

股添樂說明，現行制度下，單筆股息超過2萬元才需繳納2.11%的補充保費；但修法後將改為「全年累積結算」，只要一年總股息超過2萬元，就要課稅。

他指出：「這幾年很多投資人透過季配、月配或拆單避稅，健保署這次就是要徹底封殺這些做法。」

此外，獎金補充保費的課徵門檻也將由「月薪4倍」改為「最低工資4倍」，補充保費上限從1,000萬拉高至5,000萬。

民怨焦點：40萬元本金就得繳稅？

股添樂表示：「若你投資殖利率5%的商品，只要一年股息超過2萬元、也就是本金約40萬，就要被課補充保費。這金額根本不是有錢人，卻被當成課稅對象。」

他認為此制度雖暫時退回，但選後極可能捲土重來，「因為健保財務惡化是事實，不處理遲早會破產。」

健保收支惡化：少子化壓力下的財務黑洞

股添樂指出，根據國發會推估，2040年台灣青壯年人口將從1617萬降至1317萬，65歲以上人口則從450萬升至671萬，「繳保費的人變少，用健保的人變多」，導致入不敷出。

他說：「健保現行費率5.17%已達天花板，若再調升會引發民怨，官方只好選擇開刀補充保費這一塊。」

實際影響：補充保費比你想的低得多

股添樂試算，以5%殖利率、100萬元本金為例，一年股息5萬元，補充保費僅2.11%，等於只繳1,055元，「相當於本金的0.11%，比ETF內扣費用還低。」

他補充，ETF配息中約有一半屬於資本利得，不需課稅，「所以實際被課的比例更低，大家別被2.11%嚇到。」

四大結論：高股息ETF投資人必須調整心態

股添樂歸納未來四大趨勢：

1.補充保費必定針對股息下手，可能採年度累積結算，門檻或調至5萬～10萬 2.稅率上修可期，「2.11%可能還會往上調，健保費率5.17%長期也難保不動」 3.不配息資產將更受重視，「像不配息版的0050基金，未來可能成為避稅工具」 4.海外配置將成主流，「美債ETF、海外不配息ETF都不受二代健保影響」

他強調：「這次修法雖暫緩，但方向不會改。未來健保一定會越來越貴，投資人要趁現在重新檢視資產結構，別再過度依賴高股息ETF。」

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權改寫，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。