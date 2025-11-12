快訊

不只簽證費！日本為抑制觀光公害 研議將出境稅調至3000日圓以上

15年淹兩次成噩夢！蘇澳數千戶泡在水裡怒問「分洪道在哪裡」

LINE免費貼圖6款！《魔法壞女巫》超Q用半年、購物失心瘋者專用圖案在這

聽新聞
0:00 / 0:00

二代健保補充保費「開刀高股息ETF」勢在必行！股添樂：投資人務必有所準備

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
補充保費改為「年度累積結算」後，季配、月配全逃不掉。股添樂提醒，政策雖暫緩，但健保財務惡化不會停，未來課稅恐更全面。記者杜建重／攝影
補充保費改為「年度累積結算」後，季配、月配全逃不掉。股添樂提醒，政策雖暫緩，但健保財務惡化不會停，未來課稅恐更全面。記者杜建重／攝影

財經分析師股添樂指出，本週市場最熱議題，莫過於健保署宣布二代健保補充保費要改制。

此舉引發極大民怨與投資圈震動，主因是政策宣布過於倉促、溝通不足。

他指出：「健保署長官在記者會上還特別感謝『高股息、高股利族群的貢獻』，隔天輿論就炸鍋，行政院也緊急踩煞車暫緩規劃。」

政策核心：從單筆課徵改為「年度累積結算」

股添樂說明，現行制度下，單筆股息超過2萬元才需繳納2.11%的補充保費；但修法後將改為「全年累積結算」，只要一年總股息超過2萬元，就要課稅。

他指出：「這幾年很多投資人透過季配、月配或拆單避稅，健保署這次就是要徹底封殺這些做法。」

此外，獎金補充保費的課徵門檻也將由「月薪4倍」改為「最低工資4倍」，補充保費上限從1,000萬拉高至5,000萬。

民怨焦點：40萬元本金就得繳稅？

股添樂表示：「若你投資殖利率5%的商品，只要一年股息超過2萬元、也就是本金約40萬，就要被課補充保費。這金額根本不是有錢人，卻被當成課稅對象。」

他認為此制度雖暫時退回，但選後極可能捲土重來，「因為健保財務惡化是事實，不處理遲早會破產。」

健保收支惡化：少子化壓力下的財務黑洞

股添樂指出，根據國發會推估，2040年台灣青壯年人口將從1617萬降至1317萬，65歲以上人口則從450萬升至671萬，「繳保費的人變少，用健保的人變多」，導致入不敷出。

他說：「健保現行費率5.17%已達天花板，若再調升會引發民怨，官方只好選擇開刀補充保費這一塊。」

實際影響：補充保費比你想的低得多

股添樂試算，以5%殖利率、100萬元本金為例，一年股息5萬元，補充保費僅2.11%，等於只繳1,055元，「相當於本金的0.11%，比ETF內扣費用還低。」

他補充，ETF配息中約有一半屬於資本利得，不需課稅，「所以實際被課的比例更低，大家別被2.11%嚇到。」

四大結論：高股息ETF投資人必須調整心態

股添樂歸納未來四大趨勢：

1.補充保費必定針對股息下手，可能採年度累積結算，門檻或調至5萬～10萬

2.稅率上修可期，「2.11%可能還會往上調，健保費率5.17%長期也難保不動」

3.不配息資產將更受重視，「像不配息版的0050基金，未來可能成為避稅工具」

4.海外配置將成主流，「美債ETF、海外不配息ETF都不受二代健保影響」

他強調：「這次修法雖暫緩，但方向不會改。未來健保一定會越來越貴，投資人要趁現在重新檢視資產結構，別再過度依賴高股息ETF。」

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權改寫，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

二代健保補充保費 高股息 行政院 最低工資 天花板 月薪 資本利得 內扣費用 配息
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

複利是世界第八奇蹟…20歲月投5千到60歲滾出千萬！專家推00922穩跟上大盤趨勢

金像電開盤鎖、PCB火力展現！直雲「多頭不改」：已知利空反應完就沒事

指數都追蹤一樣…為何0050跌、006208卻漲？稀飯曝光三原因：不代表績效會完全一致

領息以外能填更要漲！00918及0056「雙十」表現勝出…寶藏名單曝光

相關新聞

二代健保補充保費「開刀高股息ETF」勢在必行！股添樂：投資人務必有所準備

財經分析師股添樂指出，本週市場最熱議題，莫過於健保署宣布二代健保補充保費要改制。 此舉引發極大民怨與投資圈震動，主因是政策宣布過於倉促、溝通不足。 他指出：「健保署長官在記者會上還特別感謝

台股早盤漲逾150點站回月線 台積電開高5元

台股12日開盤指數上漲68.52點，開盤指數為27,853.47點；早盤指數逾150點，重返月線之上。台積電（2330）...

法人：能源類股具評價面優勢可審慎布局 金礦股有望出現補漲行情

富蘭克林投顧表示，石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）累計4月至11月的增產規模高達273.9萬桶/日，已完全扭轉八個成...

向台積電購買8吋機器設備 世界收復5日線朝百元關挺進

台積電董事會核准出售約2,000萬美元至2,300萬美元（約新台幣6.21億至7.14億元）的機器設備給關聯企業世界先進...

外資回補助攻！玻纖族群續飆 富喬創天價、4強鎖漲停

在AI伺服器需求持續升溫帶動下，高階玻纖布市場再度掀起漲勢，加上外資資金回流，台股玻纖族群12日全面噴出。台玻（1802...

外資連七買 法人喊永豐金股價上看「3」字頭

永豐金（2890）股價在外資買超加持下，今年盤中觸及27元整數大關，創逾1年新高價。外資11日買超永豐金達2.6萬餘張，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。