法人：能源類股具評價面優勢可審慎布局 金礦股有望出現補漲行情

富蘭克林投顧表示，石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）累計4月至11月的增產規模高達273.9萬桶/日，已完全扭轉八個成員國在2023年做出的220萬桶/日的減產承諾。OPEC+並將於12月連續第三個月將產量上調13.7萬桶/日，明年第1季則將暫停進一步增產動作。

富蘭克林投顧指出，國際能源署與美國能源資訊局都依據OPEC+的增產措施，因而上調今明兩年全球石油供過於求預估。國際能源署預估，明年全球供過於求規模將達400萬桶/日，將抑制油價上檔空間。不過，石油市場需求穩健，可望支撐油價。投資人可持續關注俄烏衝突、美中情勢、OPEC+成員國實際產量變化等。

就能源股而言，富蘭克林投顧分析，類股自由現金流量充沛，資產品質提升，將增加發放股利、買回庫藏股等股東友善政策，建議投資人審慎布局，以掌握資金輪動行情的投資機會。

在黃金方面，富蘭克林投顧表示，在川普關稅不確定性、地緣政治衝突未解、央行維持強勁買盤、黃金ETF持倉量回升等因素支持下，近期金價表現相對強勢，即使後續出現回檔，預計下檔也應有強力支撐。

長線來看，富蘭克林投顧指出，在這些利多原因未消退之前，市場震盪將使資金持續流向黃金。宏觀環境整體來看仍對黃金有利，未來金價可望再創高。金礦股可望同步受惠於金價高漲，獲利能力料將明顯改善，加上估值偏低，金礦股有機會出現落後補漲行情。