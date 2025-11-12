向台積電購買8吋機器設備 世界收復5日線朝百元關挺進
台積電董事會核准出售約2,000萬美元至2,300萬美元（約新台幣6.21億至7.14億元）的機器設備給關聯企業世界先進（5347），兩家公司11日先後召開重大訊息說明記者會說明機器設備買賣的情況；12日世界股價以94元開高，一度拉升至95.3元， 收復5日線， 蓄勢朝100元關卡價位挺進。
台積電與世界在11日晚間召開重大訊息說明記者會，宣布台積電董事會核准出售機器設備給關聯企業世界先進事宜，世界表示，因應業務成長需要，向台積電購買8吋機器設備，主要提供生產使用。
台積電董事會除核准出售機器設備給世界， 同時也送給股東大禮，季配息調高至每股6元， 創下新高，預計發出逾1,555億元現金，以台積電最新股東人數來看，受惠股東達173.5萬名，普通股除息交易日為2026年3月17日。
台積電（2330）拉高現金股利，12日早盤以1,470元開出，上漲5元， 盤中拉升至1,480元， 上漲15元， 漲幅逾1%；世界早盤以94元開出後一度拉升至95.3元， 收復5日線， 盤中漲幅逾1%。
