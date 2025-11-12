快訊

外資回補助攻！玻纖族群續飆 富喬創天價、4強鎖漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

在AI伺服器需求持續升溫帶動下，高階玻纖布市場再度掀起漲勢，加上外資資金回流，台股玻纖族群12日全面噴出。台玻（1802）、南亞（1303）、富喬（1815）、建榮（5340）全面亮燈漲停，其中台玻、南亞、富喬成交量更擠進台股前十名，成為盤面焦點。

日廠Nittobo調整產能、轉向毛利更高的Low Dk2玻纖布生產，使Low Dk玻纖布出現雙位數供需缺口，台系玻纖紗、玻纖布廠商受惠最大。富喬產品線涵蓋電子級與工業用玻纖紗、玻纖布，以及AI伺服器與800G交換器專用的Low DK與Low CTE產品。法人指出，富喬高階產品需求強勁、訂單能見度已看到2027年，公司積極擴產，預估2026年電子級玻纖布產能占比將提升至50%。

股價表現方面，台玻挾逾22萬張大量攻上漲停32.25元，改寫9月以來波段新高；富喬漲停至91.3元，創歷史新高；建榮鎖住漲停58.3元；南亞盤中也亮出紅燈、衝上49.8元，直逼50元關卡；德宏（5475）亦勁揚逾4.5%，站回短期均線之上。

籌碼面上，外資與法人同步回補，增添族群上攻動能。富喬11日獲外資買超17,131張，三大法人合計買超17,602張；台玻法人合計買超12,047張，外資連兩日回補逾12,000張；南亞獲外資大舉敲進23,213張，三大法人合計買超26,806張。

分析師指出，隨AI伺服器對高速訊號傳輸需求提升，低介電常數（Low Dk）玻纖布成為PCB板材升級關鍵。台玻、富喬等廠商已於今年下半年開始供應Low Dk2玻纖布，搭上AI伺服器產業升級列車，後續營運動能可望持續。

富喬 外資
