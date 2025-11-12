外資連七買 法人喊永豐金股價上看「3」字頭

永豐金（2890）股價在外資買超加持下，今年盤中觸及27元整數大關，創逾1年新高價。外資11日買超永豐金達2.6萬餘張，外資已連續7個交易日買超永豐金，持股比也增加至26.82%。

外資近期在永豐金操作，除持股比上升外，也出現「沖沖樂」的短沖策略。包括美商高盛、摩根士丹利、摩根大通等，均為短沖主力券商。11月法人出具報告，多家券商給的目標價都已經站上「3」字頭。

永豐金今年前三季自結淨收益達554.5億元，年增10.9%；稅後純益205.4億元，年增11.4%，再創歷史同期新高。EPS為1.57元，ROE達13.01%，每股淨值16.53元。永豐金總經理朱士廷指出，「穩健、務實的策略，正是永豐金持續創新高的關鍵。」