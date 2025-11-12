聽新聞
金像電開盤鎖、PCB火力展現！直雲「多頭不改」：已知利空反應完就沒事
金像電漲停！PCB是台股火力展現！
金像電因為季報開的很好，所以開盤直接鎖漲停，我有發文說PCB在投信回頭買台股下，會是接下來厲害的族群，而我發文說我唯一選的就是金像電，果然非常強勢。
而尖點看來增資利空淡化，我認為今天尖點也是好股票！我自己今天也有跑去買。
緯創和廣達則是因為季報不好表現不佳，不過這些利空本來就已知，所以等今天反應一下就好，後來還是會慢慢回到多頭走勢。
記憶體今天還是滿神的，因為昨天美光大跌卻沒有把台灣記憶體帶下去，我覺得這是非常非常強大的表現。
還沒有的人真的不要再等了，一定要買記憶體！記憶體還是未來。
台股最近指數不動，但是中小型股動的很厲害，這代表我們有很多棒股票可以做，繼續做多即可。
