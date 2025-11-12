伺服板龍頭金像電再創新天價 財報亮眼前三季賺逾13元

國內伺服板龍頭金像電（2368）受財報亮眼激勵，12日股價再創新天價，衝上548元漲停價位，金像電公布前三季財報優於法人預估，前三季已賺逾一個股本達13.61元刷新紀錄。法人看好金像電第4季營運維持高檔，明年持續挑戰新高。

金像電11日公告前三季歸屬母公司業主淨利66.76億元，年增152.9%，每股純益13.61元，創新高。金像電上半年每股純益7.08元，換算第3季每股純益6.53元，單季獲利已接近上半年，大幅優於去年同期3.28元，也高於今年第2季約3.48元。

金像電上半年淨利34.47億元，每股純益7.08元，換算第3季單季獲利約32.29億元，季增約90%，年增112%。

金像電日前已預告，對2026年營運初步正向看待，公司已定下因應客戶需求，泰國新廠第一棟的二期將於明年下半年陸續開出產能。

依據金像電規畫，泰國新廠持續推進，泰國廠第一棟一期目標今年第3季供應樣品，第4季開始量產。

金像電泰國已定下第一棟的二期擴充，金像電計畫，明年下半年泰國新廠第一棟的二期投產，後續依據客戶需求仍有可擴充空間。