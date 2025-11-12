快訊

鳳凰颱風侵台 台鐵中午起樹林至台東對號列車停駛 南迴線各級列車停駛

王子遭爆「美國行」後棄席惟倫轉投不倫戀 粿粿護愛願獨擔800萬賠償

芬普尼蛋雞場複檢再驗出芬普尼 彰化縣政府立即封蛋、重罰12萬

伺服板龍頭金像電再創新天價 財報亮眼前三季賺逾13元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
金像電廠區外觀。圖／公司提供
金像電廠區外觀。圖／公司提供

國內伺服板龍頭金像電（2368）受財報亮眼激勵，12日股價再創新天價，衝上548元漲停價位，金像電公布前三季財報優於法人預估，前三季已賺逾一個股本達13.61元刷新紀錄。法人看好金像電第4季營運維持高檔，明年持續挑戰新高。

金像電11日公告前三季歸屬母公司業主淨利66.76億元，年增152.9%，每股純益13.61元，創新高。金像電上半年每股純益7.08元，換算第3季每股純益6.53元，單季獲利已接近上半年，大幅優於去年同期3.28元，也高於今年第2季約3.48元。

金像電上半年淨利34.47億元，每股純益7.08元，換算第3季單季獲利約32.29億元，季增約90%，年增112%。

金像電日前已預告，對2026年營運初步正向看待，公司已定下因應客戶需求，泰國新廠第一棟的二期將於明年下半年陸續開出產能。

依據金像電規畫，泰國新廠持續推進，泰國廠第一棟一期目標今年第3季供應樣品，第4季開始量產。

金像電泰國已定下第一棟的二期擴充，金像電計畫，明年下半年泰國新廠第一棟的二期投產，後續依據客戶需求仍有可擴充空間。

金像電 泰國
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

廣達前三季 EPS 13.7元同期新高 緯創6.43元 法人估今年賺一股本

金像電2025年前三季每股純益13.61元 刷新紀錄

大山前三季 EPS 3.34元

金像電、台燿 四檔搶鏡

相關新聞

台股早盤漲逾150點站回月線 台積電開高5元

台股12日開盤指數上漲68.52點，開盤指數為27,853.47點；早盤指數逾150點，重返月線之上。台積電（2330）...

伺服板龍頭金像電再創新天價 財報亮眼前三季賺逾13元

國內伺服板龍頭金像電（2368）受財報亮眼激勵，12日股價再創新天價，衝上548元漲停價位，金像電公布前三季財報優於法人...

鴻華傳收購納智捷 裕隆快攻漲停、集團股同步加速

市場傳出，鴻華先進-創（2258）有意自裕隆集團手中收購「納智捷（LUXGEN）」品牌，若消息成真，將使鴻華正式擁有自主...

台積電季配息調升至6元 Q3現金股利一口氣上調兩成

台積電昨（11）日董事會通過資本預算案149億8,160萬美元（約新台幣4,652億元），持續大手筆投資之餘，也再送給股...

台股紅翻黑 外資連八賣…法人：近期仍屬高檔震盪格局

台股昨（11）日受外資賣壓持續出籠影響，走勢虎頭蛇尾由紅翻黑，收在當日最低點。法人指出，台股技術指標持續修正，短線恐下探...

就市論勢／消費性族群 分批布局

台股經過短期整理後，指數重回季線之上並緩步上攻。昨（11）日一度收復28,000點關卡，惟尾盤賣壓加劇，加權指數終場跌84點，收27,784點，成交量約5,844億元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。