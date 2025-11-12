鴻華傳收購納智捷 裕隆快攻漲停、集團股同步加速

市場傳出，鴻華先進-創（2258）有意自裕隆集團手中收購「納智捷（LUXGEN）」品牌，若消息成真，將使鴻華正式擁有自主汽車品牌，不僅補齊鴻海集團電動車產業鏈的最後一塊拼圖，也象徵集團從技術平台跨入整車品牌經營，邁出關鍵一步。

受利多傳聞激勵，鴻華先進-創12日股價一度勁揚逾5%、觸及42.65元，裕隆（2201）更放量攻上漲停35.9元，集團旗下中華車（2204）、裕日車（2227）同步走強，成為盤面焦點族群。

對於此傳聞，鴻海集團與裕隆集團雙方雖未正面回應，但業界認為交易已進入董事會決議前最後階段。裕隆僅表示，與合作夥伴業務均依計畫推進，對未經證實的傳聞不予評論。

根據消防署「電動車緊急救援手冊」資料，原以納智捷n5名義上市的電動車，已改名為「Foxtron Bria」，業界猜測鴻海集團將以自有品牌銷售該車，為品牌整併傳聞再添佐證。

納智捷原為裕隆自主品牌，由華創車電研發、裕隆製造與銷售。自華創與鴻海合資成立鴻華先進後，納智捷逐漸轉為輕資產模式，現為鴻華唯一量產客戶。若整併成真，納智捷將成為鴻華子公司，品牌決策權全面移交，裕隆則退居幕後。

鴻海近年積極擴張電動車版圖，旗下Model B衍生車「n5」預計第4季上市，美版Model C年底出貨，2026年更將為三菱代工並出口至澳洲與紐西蘭。