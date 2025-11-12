長榮航第3季 EPS 1.09元 法人估全年4.4元

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

長榮航（2618）公布第3季財報，其中，毛利率22.64%、低於上季的25.28%，稅後獲利58.7億元，季減一成，每股獲利（EPS）1.09元；法人機構表示，第3季營運旺季不旺，主因在於客運量、加上客貨運價格走跌所致。

長榮航公布第3季財報，季營收524.3億元，季減5.1%，毛利率22.64%、低於上季，稅後獲利58.7億元，季減12.1%，EPS為1.09元。

展望後市，法人機構表示，客運方面，預期客運票價將呈緩跌，然仍高於疫情前水準；貨運方面，第4季進入傳統貨運旺季，然美國取消小額包裹免稅恐影響電商需求，貨運增長動能將主要來自於AI相關需求下，預估全年稅後獲利241.4億元，EPS約4.4元。

長榮航 客運
