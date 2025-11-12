水餃也能變元寶！八方雲集第3季財報太猛 股價漲停躍升觀光餐飲股王

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

八方雲集（2753）財報報喜，股價同步沸騰！公司第3季獲利創下歷史新高，激勵12日早盤買氣爆發，股價直衝漲停價來到221.5元，創下31個月新高，並超越王品（2727），躍居觀光餐飲類股新科股王，印證「水餃也能變元寶」。

八方雲集第3季合併營收達22.02億元，年增7.36%；稅後淨利2.35億元，年增62.07%，每股盈餘（EPS）3.53元，優於市場預期，改寫歷史新高。累計前三季稅後淨利6.23億元，年增41.27%，EPS 9.34元，獲利已超越去年全年。法人指出，公司在本業穩健成長下，營運動能進入成熟擴張期，市場信心大幅提升。

法人分析，八方雲集具三大成長潛力：首先，台灣市場經營體質已邁入「穩定成長＋規模經濟」階段，隨著雙品牌門市網絡擴大、中央廚房與供應鏈稼動率提升，毛利率與營業效率同步改善；其次，持續優化門市坪效、動線與訓練制度，單店獲利能力提升；第三，品牌力深化讓公司在景氣波動中仍能保持高韌性，穩居主食型連鎖餐飲龍頭。

台灣餐飲市場雖競爭激烈，但八方雲集受惠於外食與通勤用餐需求成長，加上鍋貼、水餃、牛肉麵等高頻消費品項具剛性需求，來客數與客單價維持穩定。梁社漢排骨推出「番茄牛三寶麵」等創新商品，也帶動組合銷售與門市營收同步成長，進一步強化獲利基礎。

展望第4季，八方雲集除衝刺年底內需檔期，也持續推進美國市場布局。公司指出，今年已完成加州與德州雙核心市場架構，第13家美國門市落腳矽谷聖塔克拉拉（Santa Clara），11月正式開幕。該區為科技企業與跨國人才聚集地，外食需求旺盛，門市試營運期間即獲熱烈反應，顯示台式美食在當地接受度高。

八方雲集認為，台灣品牌在全球科技供應鏈中的形象提升，使「來自台灣」成為值得信任的美食象徵，並帶動台灣味在美國快速打開市場。公司計畫以「加州成熟市場×德州新興聚落」雙軸推進，持續推動供應鏈在地化與門市標準化，建立符合美國市場的營運模式。

此外，公司今年首度跨足電商通路，將「梁社漢金牌牛肉麵」三大口味上架momo購物網，搭配雙11、雙12活動開拓線上銷售，為營運注入新動能。法人預期，隨海外擴張與數位通路成長發酵，八方雲集明年營運可望再創高峰。

八方雲集 美國 餐飲
