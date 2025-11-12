台股早盤漲逾150點站回月線 台積電開高5元

台股12日開盤指數上漲68.52點，開盤指數為27,853.47點；早盤指數逾150點，重返月線之上。台積電（2330）開盤價1,470元，上漲5元。

群益投顧表示，大盤指數收盤又退至3日線之下，月線得而復失，短線技術面再度承壓，偏弱調整結構有待化解，操作仍需維持審慎。持股繼續參考短期均線變化，進行汰弱留強操作因應。

操作題材可留意：

1.SanDisk大幅漲價，記憶體股再添火力─記憶體產品報價調漲聲浪不斷，漲勢遍及HBM、DRAM、NAND Flash，更進一步擴散至SSD、硬碟等儲存裝置。外媒報導記憶體大廠SanDisk已大幅上調11月NAND Flash合約價格，漲幅最高達50%為記憶體族群再添多頭火力。

2.AI帶動電力革命，超級電容採用看增─隨著AI伺服器算力大幅提升，能耗也快速增加，即將掀起一場電力架構革命，配合400V、800V的HVDC電源設計，BBU的電池功率密度提升且要有足夠放電，電池容量密度升級,必須搭配更高容量密度電芯，採用超級電容的比率將會跟著提高。

周二（11日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為47,927.96點，上漲559.33點、漲幅1.18%；S&P500指數上漲0.21%；那斯達克指數下跌0.25%；費半指數下跌2.48%。台積電ADR跌1.39%。

投資人看好美國歷史上持續最長的政府停擺可望很快結束，道瓊工業指數周二上漲近560點，創下收盤新高。軟銀集團揭露已於10月全部出脫所持有的輝達3,210萬股，交易金額達58億美元，加劇投資人對AI相關股票的疑慮，輝達大跌3%。背後有輝達支持的科技股受雲端運算服務商CoreWeave大跌16%，因未能如期履行和客戶簽下的合約，可見AI需求熱潮下，供應端仍面臨瓶頸。

三大法人周二集中市場合計賣超198.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超173.6億元，投信買超23.3億元，自營商（自行買賣）賣超9.4億元，自營商（避險）賣超38.4億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加198口至8,421口，其中，外資淨空單增加941口至31,530口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少450口至14,447口。選擇權未平倉量部分，11月W2大量區買權OI落在28,500點，賣權最大OI落在27,700點 ; 月買權最大OI落在29,800點，月賣權最大OI落在13,800點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.09下降至1.04。VIX指數上升0.61至26.07。外資台指期買權淨金額2.49億元 ; 賣權淨金額-0.51億元。整體選擇權籌碼面偏空。