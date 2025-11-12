台股紅翻黑 外資連八賣…法人：近期仍屬高檔震盪格局

台股昨（11）日受外資賣壓持續出籠影響，走勢虎頭蛇尾由紅翻黑，收在當日最低點。法人指出，台股技術指標持續修正，短線恐下探27,000點，追高意願不大，近期仍屬於高檔震盪格局。

美股收高，激勵加權指數昨日開盤跳空上漲162點攻占28,000點之上，盤中最高28,187點、大漲318點，之後漲勢收斂。隨外資等市場賣壓出籠，午盤後再殺一波，尾盤受台積電（2330）股價走弱影響而翻黑，終場指數跌84點、收27,784點，月線（27,788點）得而復失，成交金額增至5,844億元，呈現「價跌量增」格局。

加權指數昨日由紅翻黑，法人分析，新台幣持續貶值，引發外資持續出逃，本月以來天天站在賣方；AI泡沫疑慮未除，投資人追高意願不強；就技術指標來看，KD指標與MACD指標均同步修正，顯示指數承壓，是台股後市恐將持續震盪盤弱的主因。

三大法人昨日合計賣超198.1億元。其中，外資賣超173.6億元，連八賣，累計賣超1,651.7億元，在台指期未平倉淨空單增加941口至31,530口，股期雙市操作同步偏空。另外，投信買超23.3億元，連二買、累計買超53.7億元；自營商由買轉賣超47.8億元。

綜合第一金投顧董事長黃詣庭、統一投顧董事長黎方國看法，大盤連漲六個月，休息很合理，預期近期仍是籌碼整理期，在高檔進行換手調節。以近日盤勢觀察，加權指數可望在月線上下整理，在28,300點之上會面臨較大的賣壓，但逢低也會有買盤進場承接。

近期觀察重點在於輝達財報及美國聯準會（Fed）動向。美國聯邦政府將重新開門，之前沒有公布的經濟數據將陸續揭露，尤其是消費者物價指數（CPI）、非農就業人數等關鍵數據，是否影響Fed在12月的降息決定，吸引全球投資人注意。