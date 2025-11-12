快訊

宜蘭昨暴雨比「超大豪雨」更凶猛 鳳凰路徑南修…傍晚近恆春半島並通過

要韓國瑜應聲援沈伯洋？ 癥結在兩岸 賴總統豈無責

活水來了快查帳戶！中央普發1萬元今午夜入帳 領錢嗨翻

台股紅翻黑 外資連八賣…法人：近期仍屬高檔震盪格局

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。 記者林俊良／攝影
台股示意圖。 記者林俊良／攝影

台股昨（11）日受外資賣壓持續出籠影響，走勢虎頭蛇尾由紅翻黑，收在當日最低點。法人指出，台股技術指標持續修正，短線恐下探27,000點，追高意願不大，近期仍屬於高檔震盪格局。

美股收高，激勵加權指數昨日開盤跳空上漲162點攻占28,000點之上，盤中最高28,187點、大漲318點，之後漲勢收斂。隨外資等市場賣壓出籠，午盤後再殺一波，尾盤受台積電（2330）股價走弱影響而翻黑，終場指數跌84點、收27,784點，月線（27,788點）得而復失，成交金額增至5,844億元，呈現「價跌量增」格局。

加權指數昨日由紅翻黑，法人分析，新台幣持續貶值，引發外資持續出逃，本月以來天天站在賣方；AI泡沫疑慮未除，投資人追高意願不強；就技術指標來看，KD指標與MACD指標均同步修正，顯示指數承壓，是台股後市恐將持續震盪盤弱的主因。

三大法人昨日合計賣超198.1億元。其中，外資賣超173.6億元，連八賣，累計賣超1,651.7億元，在台指期未平倉淨空單增加941口至31,530口，股期雙市操作同步偏空。另外，投信買超23.3億元，連二買、累計買超53.7億元；自營商由買轉賣超47.8億元。

綜合第一金投顧董事長黃詣庭、統一投顧董事長黎方國看法，大盤連漲六個月，休息很合理，預期近期仍是籌碼整理期，在高檔進行換手調節。以近日盤勢觀察，加權指數可望在月線上下整理，在28,300點之上會面臨較大的賣壓，但逢低也會有買盤進場承接。

近期觀察重點在於輝達財報及美國聯準會（Fed）動向。美國聯邦政府將重新開門，之前沒有公布的經濟數據將陸續揭露，尤其是消費者物價指數（CPI）、非農就業人數等關鍵數據，是否影響Fed在12月的降息決定，吸引全球投資人注意。

外資 董事長
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台股挑戰2萬8定心丸！13家金控10月成績單全都露 多頭給漲聲

台股ETF受益人1,154萬人創新高 這4檔主動ETF同步創高

外資賣亞股 南韓大失血 上周淨流出50億美元最多

台股ETF前十強犀利 近半年績效跑贏大盤平均達43.5%

相關新聞

台積電季配息調升至6元 Q3現金股利一口氣上調兩成

台積電昨（11）日董事會通過資本預算案149億8,160萬美元（約新台幣4,652億元），持續大手筆投資之餘，也再送給股...

台股紅翻黑 外資連八賣…法人：近期仍屬高檔震盪格局

台股昨（11）日受外資賣壓持續出籠影響，走勢虎頭蛇尾由紅翻黑，收在當日最低點。法人指出，台股技術指標持續修正，短線恐下探...

蘋果新品助攻後市看俏 高盛喊買這六檔蘋概股

外資高盛證券最新報告指出，近年來iPhone產品外型變化有望帶動終端需求，且多數供應鏈個股目前本益比均低於三年平均，不僅...

台積電季配息漲至6元 173萬股東受惠

台積電再送股東大禮，昨天董事會通過調高季配息至每股現金六元，較原每股配發五元現金調高兩成，共將發出一五五五億九五一四萬七...

就市論勢／消費性族群 分批布局

台股經過短期整理後，指數重回季線之上並緩步上攻。昨（11）日一度收復28,000點關卡，惟尾盤賣壓加劇，加權指數終場跌84點，收27,784點，成交量約5,844億元。

永續揭露宣導 回響熱烈

為迎接2026永續新元年及協助上市上櫃公司順利接軌IFRS永續揭露準則，臺灣證券交易所與櫃買中心、臺灣期貨交易所及臺灣集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。