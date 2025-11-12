台積電季配息調升至6元 Q3現金股利一口氣上調兩成

台積電（2330）昨（11）日董事會通過資本預算案149億8,160萬美元（約新台幣4,652億元），持續大手筆投資之餘，也再送給股東大禮，調高季配息至每股現金6元，創新高，較原每股配發5元現金調高二成，共將發出逾1,555億元現金。

以台積電（2330）最新股東人數計算，共173.5萬名股東受惠。法人推測，台積電自由現金流穩健，現金股息穩定提升。隨營收、獲利增加，推估2025年至2026年每年現金股息分別為20元至24元起跳，股東們樂透。

台積電這次董事會通過的是2025年第3季季配息金額，總計將發出1,555億9,514萬元現金。台積電訂普通股除息交易日為2026年3月17日，配息基準日為2026年3月23日，2026年4月9日發放。

台積電在美國紐約證券交易所掛牌ADR除息交易日及配息基準日皆為2026年3月17日。

外界觀察，台積電季配息近期穩步拉升，頻率約為兩季一次，先前一次調高為2025年第1季，當時從每股4.5元調高至5元，過往調幅為每次0.5元，此次一舉增加1元，調幅20%。

台積電再次拉高季配息，大股東行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估可領約99.216億元股息。台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，若一股未賣，估計股息將達7.5億元。台積電董事長魏哲家至10月為止持有自家股票721萬7,009股，可領約4,330萬元股息。

台積電股東先前呼籲「公司替股東加薪」。台積電財務長黃仁昭已在股東會回應，希望季配息穩健拉升，配發率不是用每股純益計算，而是以現金流計算，目前以現金流七成配發股息。

台積電並公告，董事會核准資本預算約149億8,160萬美元（約新台幣4,652億元），用在廠房興建及廠務設施工程，以及建置先進製程、先進封裝、成熟及／或特殊製程產能；以及2026年研發資本預算、經常性資本預算與2026年資本化租賃資產。台積電董事會也核准出售約2,000萬元至2,300萬美元（約新台幣6.21億至7.14億元）的機器設備給關聯企業世界先進。