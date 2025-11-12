快訊

宜蘭昨暴雨比「超大豪雨」更凶猛 鳳凰路徑南修…傍晚近恆春半島並通過

要韓國瑜應聲援沈伯洋？ 癥結在兩岸 賴總統豈無責

活水來了快查帳戶！中央普發1萬元今午夜入帳 領錢嗨翻

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電季配息調升至6元 Q3現金股利一口氣上調兩成

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電。 歐新社
台積電。 歐新社

台積電（2330）昨（11）日董事會通過資本預算案149億8,160萬美元（約新台幣4,652億元），持續大手筆投資之餘，也再送給股東大禮，調高季配息至每股現金6元，創新高，較原每股配發5元現金調高二成，共將發出逾1,555億元現金。

以台積電（2330）最新股東人數計算，共173.5萬名股東受惠。法人推測，台積電自由現金流穩健，現金股息穩定提升。隨營收、獲利增加，推估2025年至2026年每年現金股息分別為20元至24元起跳，股東們樂透。

台積電這次董事會通過的是2025年第3季季配息金額，總計將發出1,555億9,514萬元現金。台積電訂普通股除息交易日為2026年3月17日，配息基準日為2026年3月23日，2026年4月9日發放。

台積電在美國紐約證券交易所掛牌ADR除息交易日及配息基準日皆為2026年3月17日。

外界觀察，台積電季配息近期穩步拉升，頻率約為兩季一次，先前一次調高為2025年第1季，當時從每股4.5元調高至5元，過往調幅為每次0.5元，此次一舉增加1元，調幅20%。

台積電再次拉高季配息，大股東行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估可領約99.216億元股息。台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，若一股未賣，估計股息將達7.5億元。台積電董事長魏哲家至10月為止持有自家股票721萬7,009股，可領約4,330萬元股息。

台積電股東先前呼籲「公司替股東加薪」。台積電財務長黃仁昭已在股東會回應，希望季配息穩健拉升，配發率不是用每股純益計算，而是以現金流計算，目前以現金流七成配發股息。

台積電並公告，董事會核准資本預算約149億8,160萬美元（約新台幣4,652億元），用在廠房興建及廠務設施工程，以及建置先進製程、先進封裝、成熟及／或特殊製程產能；以及2026年研發資本預算、經常性資本預算與2026年資本化租賃資產。台積電董事會也核准出售約2,000萬元至2,300萬美元（約新台幣6.21億至7.14億元）的機器設備給關聯企業世界先進。

台積電 股東會
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台積電機器設備賣予世界先進 金額6.21億至7.14億元

台積電期貨及小型台積電期貨 11日18時25分起盤後交易時段暫停交易

台積電、世界先進同步召開重訊記者會 市場推測將出售設備資產

黃仁勳四度訪台美食地圖更新 單周聲量逾3.5萬筆

相關新聞

台積電季配息調升至6元 Q3現金股利一口氣上調兩成

台積電昨（11）日董事會通過資本預算案149億8,160萬美元（約新台幣4,652億元），持續大手筆投資之餘，也再送給股...

台股紅翻黑 外資連八賣…法人：近期仍屬高檔震盪格局

台股昨（11）日受外資賣壓持續出籠影響，走勢虎頭蛇尾由紅翻黑，收在當日最低點。法人指出，台股技術指標持續修正，短線恐下探...

蘋果新品助攻後市看俏 高盛喊買這六檔蘋概股

外資高盛證券最新報告指出，近年來iPhone產品外型變化有望帶動終端需求，且多數供應鏈個股目前本益比均低於三年平均，不僅...

台積電季配息漲至6元 173萬股東受惠

台積電再送股東大禮，昨天董事會通過調高季配息至每股現金六元，較原每股配發五元現金調高兩成，共將發出一五五五億九五一四萬七...

就市論勢／消費性族群 分批布局

台股經過短期整理後，指數重回季線之上並緩步上攻。昨（11）日一度收復28,000點關卡，惟尾盤賣壓加劇，加權指數終場跌84點，收27,784點，成交量約5,844億元。

永續揭露宣導 回響熱烈

為迎接2026永續新元年及協助上市上櫃公司順利接軌IFRS永續揭露準則，臺灣證券交易所與櫃買中心、臺灣期貨交易所及臺灣集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。