蘋果新品助攻後市看俏 高盛喊買這六檔蘋概股

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
蘋果。 路透
蘋果。 路透

外資高盛證券最新報告指出，近年來iPhone產品外型變化有望帶動終端需求，且多數供應鏈個股目前本益比均低於三年平均，不僅具吸引力、也有利供應鏈。台廠中，看好鴻海（2317）、大立光（3008）、台積電（2330）、日月光投控（3711）、臻鼎-KY（4958）、台光電（2383）等六檔個股，皆為「買進」評等。

高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱指出，蘋果供應鏈後續成長動能持續，估值水準仍具吸引力。關鍵在於蘋果產品創新將成為主要推力，包括2025年推出的輕薄新機、2026年的折疊手機，以及2027年問世的第20代iPhone，均可望帶動終端需求回升、提升供應鏈單機價值，供應商訂單有望提升。

此外，張博凱分析，目前多數蘋果供應鏈個股本益比仍低於近三年平均水準，並對具技術領先優勢的廠商維持正面看法，整體產業具備中長線投資吸引力。

事實上，2025年第3季折疊手機市場成長動能持續。據統計，全球折疊手機出貨量達800萬支，季增144%、年增22%，市場滲透率提升至2.5%，較2024年的1.5%明顯成長。反映市場對折疊手機趨勢的正面看法，以及新機型設計在消費端的吸引力。

針對折疊式iPhone，高盛預估基本情境下，2026年與2027年出貨量將分別達1,100萬支與2,700萬支，市場滲透率為4%、11%；若以樂觀情境推估，出貨量可望提升至3,500萬支、6,600萬支，滲透率約達14%、26%。

折疊手機 蘋果供應鏈
