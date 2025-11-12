快訊

宜蘭昨暴雨比「超大豪雨」更凶猛 鳳凰路徑南修…傍晚近恆春半島並通過

要韓國瑜應聲援沈伯洋？ 癥結在兩岸 賴總統豈無責

活水來了快查帳戶！中央普發1萬元今午夜入帳 領錢嗨翻

亞資中心跨步 五路進擊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所設立亞洲資產管理中心推動辦公室，並於「2025台北國際金融博覽會」上強力曝光，展示金融監督管理委員會提出的亞洲資產管理中心政策五大計畫與未來發展方向，並說明推動辦公室任務，專網建構的完整內容。

金管會主委彭金隆於博覽會首日蒞臨致詞，並於展區巡禮，期勉持續宣導亞資政策願景與策略。

本次博覽會匯集國內主要金融機構及金融科技公司共同參與。推動辦公室特設展區，透過「亞洲資產管理中心主題館」，完整呈現「亞洲資產管理中心」五大計畫及16項重點策略，說明我國將透過拓展金融商品與服務，持續推動法規鬆綁與創新，壯大本地資產管理規模，協助資產管理產業升級與國際化。

推動辦公室提供一站式諮詢服務平台，並整合業者共塑政策藍圖，以建構亞資國際影響力。

商品 金融科技 金管會
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

太子集團承租101辦公室詐騙 卓榮泰：要求加強內部控管

彭金隆：鼓勵合意併購

財富管理論壇／金管會主委彭金隆：打造亞洲資管樞紐

玉山金（2884）遭批「摸黑交易」併三商壽！網笑：要上車還逃命？

相關新聞

台積電季配息調升至6元 Q3現金股利一口氣上調兩成

台積電昨（11）日董事會通過資本預算案149億8,160萬美元（約新台幣4,652億元），持續大手筆投資之餘，也再送給股...

台股紅翻黑 外資連八賣…法人：近期仍屬高檔震盪格局

台股昨（11）日受外資賣壓持續出籠影響，走勢虎頭蛇尾由紅翻黑，收在當日最低點。法人指出，台股技術指標持續修正，短線恐下探...

蘋果新品助攻後市看俏 高盛喊買這六檔蘋概股

外資高盛證券最新報告指出，近年來iPhone產品外型變化有望帶動終端需求，且多數供應鏈個股目前本益比均低於三年平均，不僅...

台積電季配息漲至6元 173萬股東受惠

台積電再送股東大禮，昨天董事會通過調高季配息至每股現金六元，較原每股配發五元現金調高兩成，共將發出一五五五億九五一四萬七...

就市論勢／消費性族群 分批布局

台股經過短期整理後，指數重回季線之上並緩步上攻。昨（11）日一度收復28,000點關卡，惟尾盤賣壓加劇，加權指數終場跌84點，收27,784點，成交量約5,844億元。

永續揭露宣導 回響熱烈

為迎接2026永續新元年及協助上市上櫃公司順利接軌IFRS永續揭露準則，臺灣證券交易所與櫃買中心、臺灣期貨交易所及臺灣集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。