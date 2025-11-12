台積電季配息漲至6元 173萬股東受惠

台積電再送股東大禮，昨天董事會通過調高季配息至每股現金六元，較原每股配發五元現金調高兩成，共將發出一五五五億九五一四萬七一二六元現金。以最新股東人數計算，共一七三點五萬名股東受惠。

法人推測，台積電自由現金流穩健，現金股息穩定提升，隨營收、獲利增加，今年至明年推測現金股息分別將為廿元至廿四元起跳。

台積電昨天董事會通過四大議案，資本支出與出售設備方面，資本預算約一四九億八一六○萬美元（約新台幣四六五二億元），用在廠房興建及廠務設施工程，以及建置先進製程、先進封裝、成熟及／或特殊製程產能以及明年研發等項目；並核准出售約兩千萬至兩千三百萬美元（約新台幣六點二一億至七點一四億元）的機器設備給關聯企業世界先進。

台積董事會昨通過今年第三季季配息金額，並訂普通股除息交易日為明年三月十七日，配息基準日為明年三月廿三日，明年四月九日發放。台積在美國紐約證券交易所掛牌ＡＤＲ除息交易日及配息基準日皆為明年三月十七日。

外界觀察，台積電季配息近期穩步拉升，頻率約為兩季一次，上次調高為今年第一季，股息從四點五元調高至五元，過往調幅為每次○點五元，這次一舉增加一元，調幅百分之廿。

台積電季配息提高，大股東國發基金持有台積電十六點五三七億股，估計約九十九點二一六億元入袋。台積電創辦人張忠謀二○一八年六月退休前持有台積電一點二五億股，若一股未賣，估計股息達七點五億元。台積電董事長暨總裁魏哲家至十月持有七二一萬七○○九股，股息約四三三○萬元。

台積董事會昨也通過第三季營業報告書及財務報表，第三季合併營收約九八九九點二億元，稅後純益約四五二三億元。