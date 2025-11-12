就市論勢／消費性族群 分批布局

經濟日報／ 中國信託投信台股投資團隊

盤勢分析

台股經過短期整理後，指數重回季線之上並緩步上攻。昨（11）日一度收復28,000點關卡，惟尾盤賣壓加劇，加權指數終場跌84點，收27,784點，成交量約5,844億元。

回顧國際情勢，市場迎來多項利多，美中貿易爭端顯露緩和跡象，美國政府運作有望恢復正常，加上美股企業財報季登場後，尤其AI相關巨頭紛紛繳出亮麗財報與強勁展望，有效提振全球市場信心。

焦點轉回台股，科技股呈輪動格局，AI依舊是盤面主軸，從第3季陸續公布的營收及財報來看，相關企業獲利均有亮眼表現。因此若股價因短期雜音回檔修正，反而提供逢低布局良機。

記憶體族群受惠報價上揚，相關公司第3季獲利紛紛轉虧為盈。市場預估，由於產品生產結構性問題，此波漲價循環可能維持較長時間，記憶體股性一向活潑，投資人操作需保持靈活。

許多體質優良的非科技股，包含消費、傳產、金融等，因短期缺乏爆發性題材，股價表現溫吞。然對價值型投資者而言，當前或許正是分批布局良機。

總結而言，儘管AI長線趨勢明確，但台股已處歷史高位區，風險控管應置於首位。

投資建議

策略上，建議投資人採取「核心與衛星」配置，以應對未來複雜多變市場格局。核心攻擊部位，維持在AI及半導體等長線趨勢股，但須審慎評估估值水平，避免過度追高。

衛星價值部位，將部分資金策略性轉移，布局股價已修正、但具備景氣復甦潛力的優質龍頭股，特別是受惠降息預期、有望帶動需求的消費性類股。透過「AI成長」搭配「消費價值」組合，可望在追求趨勢同時，兼顧防禦與潛在輪動機會。

