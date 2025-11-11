證交所「創新板中介機構座談及交流會」 打造優質企業登掛牌契機

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台灣創新板中介機構座談及交流會全場來賓合影。證交所／提供
臺灣證券交易所於10月21日正式啟動「亞洲創新籌資平台」，並推出多項創新板法規鬆綁措施。為利中介機構深入瞭解本次創新板制度修正重點，並聚焦引導具創新特質的前瞻產業提早進入資本市場，妥善發揮資本市場育成功能。證交所於11月11日舉辦「創新板中介機構座談及交流會」，邀請證券承銷商、四大會計師事務所及律師事務所等近三十家中介機構、約百名代表與會，會中除完整說明創新板制度及最新法規鬆綁重點外，亦於綜合座談時段與各中介機構代表進行深度意見交流。

證交所林修銘董事長進行開場致詞時表示，台灣資本市場在國際上表現亮眼，整體市值已突破美金3兆元，以國家排名達全球第八。金管會在10月份推出「亞洲創新籌資平台」聚焦推動半導體、人工智慧、數位雲端、無人載具等重點產業進入台灣資本市場，並同步鬆綁多項創新板以及外國企業相關法規，目標是打造台灣成為亞洲最具活力的創新資本生態圈。其中，創新板是最能滿足前瞻產業發展需求的板塊，證交所亦將挹注豐沛資源，提供涵蓋上市前、中、後之一站式專屬服務，助力企業成長茁壯、進軍國際，打造「前瞻獨角獸的孵育基地」。

證交所李愛玲總經理於綜合座談時亦指出，2025年是創新板成長與蛻變的關鍵一年。未來創新板的交易制度將與一般板完全相同，不再設有特殊限制；同時，投信基金投資創新板的限額亦將比照上市一般板規定辦理。另就發行人與中介機構都相當關心的本國創新板集保期間、創新板公司及外國公司之承銷商保薦及會計師出具內部控制制度審查報告期間，暨創新板及一般板外國公司之臺籍董事席次過半規範，均予以縮短或鬆綁，以接軌國際市場慣例並提升籌資效率，持續打造具國際競爭力的創新板，讓台灣資本市場成為匯聚亞洲創新能量的重要平台。

證交所表示，自創新板開板以來，即虛心採納各界回饋意見，持續優化創新板相關制度，隨近期「亞洲創新籌資平臺」正式推出，創新板做為「前瞻獨角獸的孵育基地」的定位更為明確，未來證交所將持續為具備創新能力及高成長潛力的創新企業，提供優質且具國際競爭力之資本市場平臺，更期盼借重中介機構的專業網絡，深化雙方合作模式，輔以完善的一站式資本市場服務，促進優質前瞻企業於創新板啟航、邁向國際，發揮臺灣資本市場扶植創新成長的優勢與綜效，進一步響應政府推動台灣經濟轉型升級的政策目標。

