緯穎11日強勢亮燈漲停 內外資齊點讚看見了什麼？
緯穎（6669）11日早盤跳空開高後，便一路震盪走高，直至午盤出量上攻，漲停鎖死，漲停價為4,720元，上漲425元，漲幅9.89%。內外資10日紛紛出具報告，目標價皆5,000元以上，11日便強勢表態。
摩根士丹利認為市場原先對ASIC伺服器架構過渡期的疑慮已充分反映在股價中，因此上調評等，目標價從3,500元大幅調升至5,160元。主要是看好緯穎將受惠於下一代ASIC伺服器以及Meta的MI450 GPU機櫃專案，出貨動能預計在2026下半年開始明顯成長。
緯穎第3季營收低於預期，主要因AWS機櫃時程遞延，但毛利率卻優於大摩與市場預期，大摩認為這是一個重點訊號，代表ASIC機櫃毛利率較市場原先預估更高。
此外，大摩指出，AWS下一代 Trainium ASIC機櫃將 2026下半年放量，而今年底 AWS 就有望成為緯穎最大客戶。Meta的部分，緯穎極可能成為其MI450 GPU機櫃主力ODM，預估2026年底開始出貨。最後是微軟，由於AI所產生的資料需要儲存與前處理，因此帶動一般伺服器需求同步提升。三大客戶都維持成長趨勢。
