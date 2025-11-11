王光祥退票延遲重訊 隴華遭證交所開罰

臺灣證券交易所公告，對隴華（2424）違反重大訊息規定，處以新台幣3萬元違約金。

證交所指出，隴華電子股份有限公司前董事長王光祥先生退票一案，經查符合「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第1款情事，惟隴華公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反前述處理程序之規定，故證交所處以違約金新台幣3萬元，並函知隴華公司嗣後應確實依規定辦理。

市場消息傳出三圓建設（4416）、大同（2371）前董座，山圓建設董事長王光祥傳個人退票2,000萬元，隨即很快已註銷跳票紀錄，他日前證實自己資金吃緊，三圓則是發重訊指出，前法人董事王光祥個人疏失發生存款不足跳票，屬個人行為與公司營運無關；隴華電子也發重訊，指王光祥退票行為是個人疏失，且他已在10月28辭任董事長，該事件與公司營運無關，對公司財務業務無重大影響。