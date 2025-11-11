快訊

成長動能可期！蘋果供應鏈估值具吸引力 高盛喊買這6檔潛力黑馬股

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
蘋果供應鏈成長動能可期，根據外資高盛證券最新報告指出，近年來iPhone產品外型變化有望帶動終端需求，且多數供應鏈個股目前本益比均低於三年平均，不僅具吸引力、也有利供應鏈。圖／路透
蘋果供應鏈成長動能可期，根據外資高盛證券最新報告指出，近年來iPhone產品外型變化有望帶動終端需求，且多數供應鏈個股目前本益比均低於三年平均，不僅具吸引力、也有利供應鏈。台廠中，看好鴻海（2317）、大立光（3008）、台積電（2330）等六檔個股，皆為「買進」評等。

高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱指出，蘋果供應鏈後續成長動能持續，估值水準仍具吸引力。關鍵在於蘋果產品創新將成為主要推力，包括2025年推出的輕薄新機、2026年的摺疊手機，以及2027年問世的第20代iPhone，均可望帶動終端需求回升、提升供應鏈單機價值，並協助供應商取得訂單。

此外，張博凱分析，目前多數蘋果供應鏈個股本益比仍低於近三年平均水準，並對具技術領先優勢的廠商維持正面看法，整體產業具備中長線投資吸引力。台廠中，看好鴻海、大立光、台積電、日月光投控（3711）、臻鼎-KY（4958）、台光電（2383），都給予「買進」評等。

事實上，2025年第3季摺疊手機市場成長動能持續。據統計，全球摺疊手機出貨量達800萬支，季增144%、年增22%，市場滲透率提升至2.5%，較2024年的1.5%明顯成長。反映市場對摺疊手機趨勢的正面看法，以及新機型設計在消費端的吸引力。

針對摺疊式iPhone，高盛預估基本情境下，2026年與2027年出貨量將分別達1,100萬支與2,700萬支，市場滲透率為4%、11%；若以樂觀情境推估，出貨量可望提升至3,500萬支、6,600萬支，滲透率約達14%、26%。

值得注意的是，台積電為蘋果供應鏈中的關鍵晶圓代工夥伴，預估2025年約有四分之一營收將來自蘋果相關產品。自2026年起，下一代三款iPhone預計將全面採用台積電最新N2製程技術。其中，N2晶圓平均售價（ASP）較N3溢價約29%，高盛預期將為台積電營收與獲利帶來顯著利多。

另外，鴻海入列高盛亞太地區信心名單。高盛指出，鴻海作為蘋果長期iPhone組裝夥伴，憑藉豐富經驗、優異執行力與全球化生產布局，並具備垂直整合的完整解決方案。

在未來新機型變革中，高盛考量鴻海研發實力、與蘋果多年協同開發經驗，以及穩健的交付與品質控管能力，預期鴻海將顯著受惠於單機價值提升與市占率擴張。

蘋果供應鏈 台積電 摺疊手機 高盛 鴻海 iPhone 大立光 台光電 日月光
