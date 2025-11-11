快訊

2026年即將到來 投資人該注意甚麼？法人：聚焦AI與資源爭奪戰

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
法人強調，AI應用滲透率正在加速，但大國角力、資源稀缺和通膨風險猶存，推估2026年股市可望呈現震盪向上格局。法人分析示意圖。圖／AI生成
2026金馬年即將登場，對於明年的投資建議，法人強調，AI應用滲透率正在加速，但大國角力、資源稀缺和通膨風險猶存，推估2026年股市可望呈現震盪向上格局。

統一證券總經理楊凱智表示，2018年美中貿易戰、2020年COVID-19疫情、2022年ChatGPT問世，均為資本市場帶來劃時代變革。展望2026年，科技巨擘組成的「AI永動機」模式、虛擬資產合法化之路，以及電力緊張點燃的能源生態系統建設需求，都能看見企業正積極展開「後AI時代」戰略部署。而不同企業在策略上的差異，將決定誰能成為AI賽道上的最後贏家，相當值得投資人關注，並從中抓住長期投資機遇，才能將市場變局轉為投資勝局。

統一台股增長主動式ETF經理人陳釧瑤則從供需面出發，直指AI推動產業規格不斷升級，先進製程及先進封裝、記憶體、散熱、高速傳輸等皆供不應求。而台廠作為AI軍火庫，不僅握有關鍵技術，更發展出一站式購足的整合服務，漸擺脫過往「拚CP值」的價格戰，邁向毛利率優化的經營模式，使台廠在全球的競爭優勢和獲利表現上都將更為突出。非AI產業的部分，也逐步出現溫和復甦的徵兆，預期2026年台股整體表現將更為健康。

至於各界擔憂AI是否存在泡沫，統一全球創新主動式ETF經理人陳意婷強調，和網路世代相比，AI應用的滲透速度明顯更快，變現率也正在增加。且從國家戰略的高度出發，全球保護主義升溫，「主權之爭」遍地開花，在AI算力、關鍵資源和能源基建、國防、貨幣霸權等四大面向，各國政府和企業都正加大預算規模以搶佔競爭優勢，這將有助於股市呈現震盪向上格局。

統一投顧總經理廖婉婷舉例，AI發展正推動「PCB產業半導體化」，將重新定價產業估值。同時，美聯準會貨幣政策處於降息循環，「大而美法案」將為市場導入大額國防預算，加上「天才法案」使穩定幣與美元掛勾，三大政策利多將有助改善市場的資金流動性，可望對股市表現產生助益。廖婉婷提醒投資人，需留意缺料、缺電可能推升價格上漲，催生新的通膨風險，進而壓抑終端消費性產品銷售，或將為股市帶來波動。

