長榮航財報／第3季EPS 1.09元 航空貨運受惠AI伺服器出貨暢旺

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
長榮航空。圖／聯合報系資料照片
長榮航空。圖／聯合報系資料照片

長榮航（2618）11日董事會通過第3季合併總營收524.35億元，較去年同期減少8.3%；合併本期淨利為63.23億元，較去年同期減少32.2%；稅後淨利58.76億元，較去年同期減少34.6%；每股盈餘1.09元。

此外董事會決議將增購乙具GE90-115B備份發動機，以滿足機隊發動機周轉需求，採購金額不超過美金5,200萬元。長榮航空目前機隊共計89架，包括80架客機及9架貨機，同時為維持市場競爭力及進行機隊汰舊換新，預計2027年至2033年引進24架A350-1000廣體客機，2029年至2033年交付18架A321neo窄體客機，目前787機隊已達21架，預計在2030年前將達30架規模。

長榮航空前三季合併總營收1,626.87億元，較去年同期減少1.1%；合併本期淨利為195.99億元，較去年同期減少13.7%；稅後淨利184.98億元，較去年同期減少13.9%；每股盈餘新台幣3.43元。

2025年第3季客運營收新台幣330.25億元，年減10.3%；2025年前三季客運營收新台幣1,046.27億元，年減4.6%。

長榮航指出，全球航空客運市場近來受各航運能持續擴張、全球經濟不確定性及美國關稅及簽證政策多變等影響，導致需求不如預期，市場競爭加劇，旅客訂位表現走緩，全航線載客率78.2%，收益旅客數增加0.2%，單位收益減少1%。今年前三季客運全航線營收1,046.27億元，較去年同期減少50.94億元，年減4.6%。

第3季貨運營收134.11億元，年減4.9%；2025年前三季貨運營收396.42億元，年增7.0%。

整體航空貨運則受益於台灣AI伺服器與半導體設備出貨持續暢旺，東南亞汽車零件及電子產品量能穩定。同時自9月下旬起，歐、美年末節慶商品庫存陸續回補，加上服飾換季需求推升，整體空運需求穩健。前三季貨運運能年增6.2%，載貨量年增7.7%，貨運單位收益年增1.0%，貨運營收新台幣396.42億元，較去年同期增加新台幣25.84億元，年增7.0%。

新台幣 長榮航空 營收
