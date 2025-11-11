歐美車廠加速去中化？功率半導體供應鏈重整 法人：台廠迎轉單效應

功率半導體大廠安世近期面臨的地緣政治風波，正為全球功率半導體產業投下震撼彈。法人指出，此事件突顯供應鏈重整的契機，歐美車廠可能加速「去中化」，而台廠憑藉成本優勢與成熟技術，有望迎來轉單效應。

法人預期，最先可能出現轉單效應的產品將是ESD/TVS保護元件。這主要是基於技術特性、供應鏈管理以及認證替代難易度等綜合考量。安世在車用ESD/TVS領域佔有高比重，而台廠在此領域已具備成熟量產能力。

強茂在歐洲車廠客戶滲透率高達85%，且專注於車用產品研發，切入機會極大。儘管強茂2025年第3季財報因消費性產品需求疲弱而略低於預期，仍看好其長期成長趨勢，維持「買進」評等。車用業務每年可望維持15%成長，AI相關營運亦持續發酵，預計將於2026年開始有明顯營收貢獻。

功率半導體產業庫存調整已近結束，正進入溫和復甦，並預計在2026年從去庫存期步入「結構性升級復甦階段」。未來的兩大成長主軸將聚焦於AI帶動的電力密度提升，以及車用的價值鏈升級。國際IDM大廠普遍對AI展望最為正向，其次為車用；消費性電子則僅被視為景氣復甦下的輔助需求，並非投資重心。