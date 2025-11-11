聽新聞
0:00 / 0:00
外資賣超173億元！這檔記憶體股價創高 竟遭賣超2.5萬張
台股11日開高走低，終場收在27,784.95點，下跌84.56點，三大法人僅投信買超，外資則是賣超173.68億元。統計外資買賣超個股發現，股價持續創高的南亞科（2408）竟高居外資賣超第一名，單日遭外資賣超25,051張，其次則是賣超元大台灣50（0050）；但旺宏（2337）則是外資買超冠軍，獲外資買超近78,985張。
美股四大指數周一收紅，台股11日一開盤就站上28,000點，早盤以28,031.54點開出，並一度衝高至28,187.7點，大漲318.19點，盤面上包括被動元件、記憶體、印刷電路板等股都吸引市場關注。
權王台積電（2330）以1,490元開出，一度拉升至1,495元， 但尾盤翻黑， 終場收在1,465元，下跌10元；鴻海（2317）也是開高走低，盤中翻黑， 終場收246.5元，下跌3元；大盤指數也在尾盤翻黑，終場收在27,784.95點，下跌84.56點，再度失守月線。
三大法人賣超198.92億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超173.68億元，投信買超22.62億元；自營商賣超（合計）47.86億元，其中自營商（自行買賣）賣超9.42億元、自營商（避險）賣超38.44億元。
統計外資買賣超前十名個股發現，南亞科挾著記憶體漲價題材上漲，盤中一度衝達172.5元， 寫下歷史新高，終場收在164.5元， 上漲3元，同樣也是收盤新高；但南亞科卻高居外資賣超個股第一名；不過，外資買超冠軍則是旺宏，單日買超近78,985張；買超第二名為力積電（6770），單日買超57,667張。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言