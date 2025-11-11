外資賣超173億元！這檔記憶體股價創高 竟遭賣超2.5萬張

台股11日開高走低，終場收在27,784.95點，下跌84.56點，三大法人僅投信買超，外資則是賣超173.68億元。統計外資買賣超個股發現，股價持續創高的南亞科（2408）竟高居外資賣超第一名，單日遭外資賣超25,051張，其次則是賣超元大台灣50（0050）；但旺宏（2337）則是外資買超冠軍，獲外資買超近78,985張。

美股四大指數周一收紅，台股11日一開盤就站上28,000點，早盤以28,031.54點開出，並一度衝高至28,187.7點，大漲318.19點，盤面上包括被動元件、記憶體、印刷電路板等股都吸引市場關注。

權王台積電（2330）以1,490元開出，一度拉升至1,495元， 但尾盤翻黑， 終場收在1,465元，下跌10元；鴻海（2317）也是開高走低，盤中翻黑， 終場收246.5元，下跌3元；大盤指數也在尾盤翻黑，終場收在27,784.95點，下跌84.56點，再度失守月線。

三大法人賣超198.92億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超173.68億元，投信買超22.62億元；自營商賣超（合計）47.86億元，其中自營商（自行買賣）賣超9.42億元、自營商（避險）賣超38.44億元。