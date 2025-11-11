快訊

外資賣超173億元！這檔記憶體股價創高 竟遭賣超2.5萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。本報資料照片
台股示意圖。本報資料照片

台股11日開高走低，終場收在27,784.95點，下跌84.56點，三大法人僅投信買超，外資則是賣超173.68億元。統計外資買賣超個股發現，股價持續創高的南亞科（2408）竟高居外資賣超第一名，單日遭外資賣超25,051張，其次則是賣超元大台灣50（0050）；但旺宏（2337）則是外資買超冠軍，獲外資買超近78,985張。

美股四大指數周一收紅，台股11日一開盤就站上28,000點，早盤以28,031.54點開出，並一度衝高至28,187.7點，大漲318.19點，盤面上包括被動元件、記憶體、印刷電路板等股都吸引市場關注。

權王台積電（2330）以1,490元開出，一度拉升至1,495元， 但尾盤翻黑， 終場收在1,465元，下跌10元；鴻海（2317）也是開高走低，盤中翻黑， 終場收246.5元，下跌3元；大盤指數也在尾盤翻黑，終場收在27,784.95點，下跌84.56點，再度失守月線。

三大法人賣超198.92億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超173.68億元，投信買超22.62億元；自營商賣超（合計）47.86億元，其中自營商（自行買賣）賣超9.42億元、自營商（避險）賣超38.44億元。

統計外資買賣超前十名個股發現，南亞科挾著記憶體漲價題材上漲，盤中一度衝達172.5元， 寫下歷史新高，終場收在164.5元， 上漲3元，同樣也是收盤新高；但南亞科卻高居外資賣超個股第一名；不過，外資買超冠軍則是旺宏，單日買超近78,985張；買超第二名為力積電（6770），單日買超57,667張。

外資賣超前十名。資料來源：證交所
外資賣超前十名。資料來源：證交所
外資買超前十名。資料來源：證交所
外資買超前十名。資料來源：證交所

相關新聞

外資賣超173億元！這檔記憶體股價創高 竟遭賣超2.5萬張

台股11日開高走低，終場收在27,784.95點，下跌84.56點，三大法人僅投信買超，外資則是賣超173.68億元。統...

美國政府關門疑慮消失...AI股重整旗鼓？直雲「抱緊緯創」：多頭沒翻空過

我大緯創天下無敵！隨著美國政府的關門疑慮漸漸消退，加上大家對於AI股的信心又回來，AI大哥NVIDIA大漲5.79%。 也因為NVIDIA大漲，讓台灣受惠股緯創大漲回到146元，我認為緯創未來絕對沒有問題，畢竟AI就是未來，抱緊AI等於擁抱未來！緯創抱著就對了。 今天最強的還是記憶體股票，早盤一震也沒有把記憶體震下去，我覺得代表記憶體真的很強，你的投資組合一定要有記憶體，首選還是南亞科和華邦電。

台新新光金是銅板價黑馬？專家「處於轉折點」：滿足3條件有望重回主流

2025年台股大盤屢創新高，資金卻幾乎都集中在AI、高價電子與新掛牌ETF。散戶想撿便宜，卻發現「低價股」幾乎銷聲匿跡。便宜股價往往意味著市場看壞，背後可能是體質不佳、獲利疲弱或沒有題材支撐。若基本面沒改善，再低的價都不叫便宜，只是跌不完的陷阱。 這時候，技術面與籌碼面失去參考價值，真正該回到的，是公司體質與獲利結構。只有那些被錯殺、基本面仍穩健的低價股，才有從谷底翻身的機會。

台股挑戰2萬8定心丸！13家金控10月成績單全都露 多頭給漲聲

13家金控10月營收全數出爐，整體表現亮眼，在股債雙漲與壽險回溫帶動下，富邦金（2881）與國泰金（2882）穩坐雙龍頭...

賣壓出籠！台股翻黑下跌84點收27,784點 台積電收1,465元下跌10元

台股11日開高走低，早盤站上兩萬八千點後，尾盤賣壓湧現，指數翻黑終場收在27,784點，下跌84點，跌幅0.3%，成交量...

台股早盤漲逾300點重登28,000關卡 台積電開高15元

台股11日開盤指數上漲162.03點，開盤指數為28,031.54點，早盤漲逾300點，來到28,186.58點。台積電...

