歐義銳榮：利率回落、經濟回溫 中小型股蓄積反超動能

近年來，美國小型股公司績效明顯落後大型股，原因包括利率攀升、宏觀經濟波動加劇，以及大型科技集團主導市場的格局。然而，隨著宏觀環境逐步顯示轉機，該市場區段有望迎來反彈契機。

歐義銳榮為義大利最大資產管理機構之一，為義大利最大銀行集團聯合聖保羅銀行集團的子公司，總部位於米蘭。截至2024年底，總管理資產約3,946億歐元。旗下歐義銳榮歐洲中小型股基金，為台灣核可境外基金中歷史最悠久的歐洲中型股基金，2025年9月基金規模達1.67億歐元。

歐義銳榮資產管理股票研究與投資組合管理部主管塞達提（Francesco Sedati）指出，目前美國代表性小型股指數 Russell 2000 Index的估值水準已與S&P 500持平，而過去在經濟復甦與利率下降階段，小型股往往比大型股享有約20％的估值溢價；現階段估值落差意味著潛在折價空間明顯，小型股價被低估。

塞達提認為造成此一現象的原因，在於小型公司具備較高的財務槓桿與營運槓桿。當國內經濟活動加速時，這些公司往往能迅速放大成長動能，因此在經濟復甦期表現優於大盤的可能性較高。此外，美國政府推動多項支持本土企業的政策，包括研發稅收優惠、新設備加速折舊、貸款利息可抵扣等，這些舉措尤其對以國內市場為主的科技、製造及能源行業的小型企業構成利多。同時，美國「生產回流」趨勢（reshoring）亦有助於提升對小型與中型企業的需求。

歐洲小型股方面雖與美國小型股在結構上有所不同，但據塞達提的觀察，儘管過去經歷疫情干擾、供應鏈中斷與關稅衝擊，歐洲中小型公司仍成功維持與大盤相近的盈利增長。而資金之前自該資產類別流出，導致股價低企與流動性減弱，但這亦意味著接下來可能的逆轉潛能。此外，預計在2026年，多個歐洲國家將於國防與基礎建設領域推出政府財政政策刺激，加上中小型公司通常在經濟擴張與復甦期受惠於較高營運槓桿，因此歐洲中小型股票亦有望迎來波段機會。

塞達提指出，綜合估值折價、政策支持、經濟循環轉向等多項因素，當下小型股市場或將展開一段如同2010至2020年代類似的成長階段。建議投資人可關注美國與歐洲、以國內市場為主導的小型股標的，並密切留意經濟復甦腳步與利率走勢。