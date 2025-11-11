期交所將推出「個股周選擇權」 擴大交易與避險彈性
臺灣期貨交易所（期交所）將於12月8日推出「個股周選擇權」，除每月第一個三外，每周三掛牌2周後到期的周契約，搭配第三個周三到期的月契約，形成周周皆有契約到期的完整架構。交易人可精準鎖定財報、法說會或除權息等關鍵時點，快速建立短期部位，擴大交易與避險彈性。
期交所表示，首波掛牌五檔重量級標的為：台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、長榮（2603）及緯創（3231）。
12月8日掛牌五檔個股周選擇權，首次周契約到期日為12月10日（周三），12月17日（周三）為月契約到期日。周契約標的涵蓋半導體先進製程、IC設計、AI伺服器與航運等熱門題材。
台積電、聯發科、鴻海與緯創的營運，受AI發展、高效能運算需求及全球關稅政策等因素影響密切；長榮為貨櫃航運主要業者，受全球貿易戰、地緣事件與運價波動影響顯著。交易人可運用周選擇權靈活布局個股與產業鏈即時題材。
