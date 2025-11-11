政策做多？台積電再傳交易面利多 期交所推出台積電五檔個股周選擇權

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
期交所將於12月8日推出「個股周選擇權」，期交所表示，首波掛牌5檔重量級標的，為台積電、聯發科、鴻海、長榮及緯創，並自12月8日掛牌。示意圖。記者尹慧中／攝影
期交所將於12月8日推出「個股周選擇權」，期交所表示，首波掛牌5檔重量級標的，為台積電、聯發科、鴻海、長榮及緯創，並自12月8日掛牌。示意圖。記者尹慧中／攝影

臺灣期貨交易所期交所）將於12月8日推出「個股周選擇權」。期交所表示，首波掛牌5檔重量級標的，為台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、長榮（2603）及緯創（3231），並自12月8日掛牌；分析師表示，在投資人資金利用效率大幅提高下，將成為交易面上一大利多。

期交所表示，首波掛牌5檔重量級標的，為台積電、聯發科、鴻海、長榮及緯創；12月8日掛牌的五檔個股周選擇權，首次周契約到期日為12月10日（周三），12月17日（周三）為月契約到期日。

周契約標的涵蓋半導體先進製程、IC設計、AI伺服器與航運等熱門題材，台積電、聯發科、鴻海與緯創的營運，受AI發展、高效能運算需求及全球關稅政策等因素影響密切；長榮為貨櫃航運主要業者，受全球貿易戰、地緣事件與運價波動影響顯著。交易人可運用周選擇權靈活布局個股與產業鏈即時題材。

期交所表示，推出個股周選擇權，主打「輕薄短小、資金效率大躍進」，以台積電股價1,500元為例，買進一口5天後到期價平買權，權利金假設20點（每點2,000元），所需資金僅4萬元。相較現股操作，門檻大幅降低；再加上契約存續期間短，操作更機動、資金效率更高。

同時，12月8日同步優化電子選擇權乘數縮為1/4。因應近年電子指數持續攀升，現行電子選擇權契約規模較大，為提升交易靈活性並降低參與門檻，期交所同日將電子選擇權契約乘數，由每點1,000元縮小至每點250元，並同步調整權利金報價的最小升降單位；實施日開盤前每1口未沖銷部位將調整為4口。相關調整有助交易人精細操作，與個股週選擇權搭配更具彈性。

台積電 期交所 鴻海 長榮 聯發科 臺灣期貨交易所 半導體
