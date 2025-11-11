快訊

外資擴大調節！三大法人賣超近199億元 四大權值股翻黑拖累台股丟月線

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

美國政府恢復運作有望，美股四大指數10日全面收紅，台股雙11盤初隨之揚升，大盤一開盤即站回2萬8千關，隨後台積電（2330）、鴻海（2317）等電子權值要角，偕同記憶體、玻纖等族群聯袂走強，加上績優金控股穩高，拉抬指數最高來到28,187.70點、大漲318.19點。

但尾盤電子權值大軍陸續翻黑，縱有緯穎（6669）、緯創（3231）、南亞科（2408）等力抗空頭，但仍不敵台積電、鴻海等殺尾賣壓，終場翻黑收低84.56點、報27,784.95點，再度失守月線，成交量放大至5,663.16億元。三大法人賣超198.92億元。

統計三大法人11日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超173.68億元，投信買超22.62億元；自營商賣超（合計）47.86億元，其中自營商（自行買賣）賣超9.42億元、自營商（避險）賣超38.44億元。

盤面上，電子四大權值股台積電、鴻海、台達電（2308）、聯發科（2454）全數先漲後跌。台積電10月業績亮眼，股價一度漲至1,495元，但臨收再度遭到空軍突襲，急殺5元、收低在1.465元，影響大盤約80.5點，成為大盤翻黑最大拖油瓶。鴻海12日法說在即，但面臨月線反壓，盤中觸及252元後、收黑在246.5元，5日線得而復失。台達電10月營收573.84億元，月增0.57%、年增47.83%，連四月創高，前十月營收年增30.34%，但外資連10日賣超達28,805張，股價重返千關不易，盤中最高來到998元，卻翻黑收低在972元，退出5日線外。

統計今日成交值超過百億元個股有13檔，股價僅台積電、鴻海、奇鋐（3017）、台達電4檔收黑。依序為：南亞科476.49億元，股價漲1.86%、收164.5元，盤中最高172.5元、最低164元；台積電330.55億元，股價跌0.68%、收1,465元，盤中最高1,495元、最低1465元；旺宏（2337）178.44億元，股價漲6.07%、收40.2元，盤中最高41.65元、最低38.8元；力積電173.59億元，股價漲5.23%、收33.2元，盤中最高34.4元、最低31.5元；創意（3443）162.14億元，股價漲1.06%、收1,910元，盤中最高2,020元、最低1,885元；緯穎152.69億元，股價漲9.9%、收4,720元，盤中最高4,720元、最低4,410元；群聯（8299）147.09億元，股價漲3.15%、收1,310元，盤中最高1,370元、最低1,290元；富喬（1815）123.57億元，股價漲9.93%、收83元，盤中最高83元、最低76.8元；鴻海122.87億元，股價跌1.2%、收246.5元，盤中最高252元、最低246.5元；緯創121.18億元，股價漲4.33%、收144.5元，盤中最高148元、最低140.5元；奇鋐112.32億元，股價跌0.65%、收1,540元，盤中最高1,570元、最低1,520元；台達電107.74億元，股價跌1.02%、收972元，盤中最高998元、最低972元；金像電（2368）102.85億元，股價漲3.42%、收498.5元，盤中最高508元、最低483元。

台積電 台達電 鴻海 自營商 三大法人 台股
