旺矽挑戰重返2,000元未果 反被摜殺至跌停…拖累穎崴、精測齊重挫

旺矽（6223）第3季獲利創新高，單季每股純益9.3元，累計前三季每股純益23.65元，大賺超過2個股本，但11日卻出現獲利了結賣壓，股價挑戰重返2,000元未果，反而遭摜殺到跌停1,795元，一路鎖死到收盤，連帶拖累穎崴（6515）、精測（6510）也同步重挫。

半導體探針卡和測試設備商旺矽第3季財報出爐，單季歸屬母公司業主獲利8.76億元，季增39.5%，創歷史單季新高，每股純益9.3元，累計今年前三季獲利22.29億元，創同期新高，每股純益23.65元。

旺矽10月營收11.58億元，月增3.03%，年增19.35%，累計今年前十月營收106.93億元，年增31.38%；法人認為，受惠探針卡及設備出貨強勁，接單狀況良好，加上匯率穩定，預估今年獲利表現將更好。

旺矽第3季財報亮眼，但11日股價卻是重挫收盤，早盤以1,985元開出， 下跌5元，股價開低後一度翻紅拉升至2,000元，但在賣壓沈重下，反而一路下殺到跌停1,795元鎖死到收盤。

旺矽重挫到跌停，拖累穎崴、精測也走弱，穎崴以2,410元開高後一度拉升至2,420元， 隨後往下滑落，一度重挫至跌停2,125元，終場收在2,205元，下跌155元，跌幅6.57%；精測以1,580元開高後一度拉升至1,595元，盤中翻黑，一度下滑至1,475元，終場收1,500元，下跌65元，跌幅4.15%。