快訊

對美關稅談判有進展？賴總統稱「缺臨門一腳」：時間差不多了

黃明志堅稱無辜！大馬警方調查揭與謝侑芯有「超越友誼」親密關係

影／俄國總統普亭「右手腫脹凸青筋」照片掀熱議 外界再傳健康亮紅燈

旺矽挑戰重返2,000元未果 反被摜殺至跌停…拖累穎崴、精測齊重挫

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

旺矽（6223）第3季獲利創新高，單季每股純益9.3元，累計前三季每股純益23.65元，大賺超過2個股本，但11日卻出現獲利了結賣壓，股價挑戰重返2,000元未果，反而遭摜殺到跌停1,795元，一路鎖死到收盤，連帶拖累穎崴（6515）、精測（6510）也同步重挫。

半導體探針卡和測試設備商旺矽第3季財報出爐，單季歸屬母公司業主獲利8.76億元，季增39.5%，創歷史單季新高，每股純益9.3元，累計今年前三季獲利22.29億元，創同期新高，每股純益23.65元。

旺矽10月營收11.58億元，月增3.03%，年增19.35%，累計今年前十月營收106.93億元，年增31.38%；法人認為，受惠探針卡及設備出貨強勁，接單狀況良好，加上匯率穩定，預估今年獲利表現將更好。

旺矽第3季財報亮眼，但11日股價卻是重挫收盤，早盤以1,985元開出， 下跌5元，股價開低後一度翻紅拉升至2,000元，但在賣壓沈重下，反而一路下殺到跌停1,795元鎖死到收盤。

旺矽重挫到跌停，拖累穎崴、精測也走弱，穎崴以2,410元開高後一度拉升至2,420元， 隨後往下滑落，一度重挫至跌停2,125元，終場收在2,205元，下跌155元，跌幅6.57%；精測以1,580元開高後一度拉升至1,595元，盤中翻黑，一度下滑至1,475元，終場收1,500元，下跌65元，跌幅4.15%。

跌停 每股純益 穎崴 精測 半導體
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

精測展望 審慎樂觀

精測2025年前三季 EPS 21.73元 需求暢旺

全民權證／旺矽 挑價內外10%

跟上創高熱潮！探針卡三雄兩檔飆天價 各擁優勢衝刺2026

相關新聞

美國政府關門疑慮消失...AI股重整旗鼓？直雲「抱緊緯創」：多頭沒翻空過

我大緯創天下無敵！隨著美國政府的關門疑慮漸漸消退，加上大家對於AI股的信心又回來，AI大哥NVIDIA大漲5.79%。 也因為NVIDIA大漲，讓台灣受惠股緯創大漲回到146元，我認為緯創未來絕對沒有問題，畢竟AI就是未來，抱緊AI等於擁抱未來！緯創抱著就對了。 今天最強的還是記憶體股票，早盤一震也沒有把記憶體震下去，我覺得代表記憶體真的很強，你的投資組合一定要有記憶體，首選還是南亞科和華邦電。

台新新光金是銅板價黑馬？專家「處於轉折點」：滿足3條件有望重回主流

2025年台股大盤屢創新高，資金卻幾乎都集中在AI、高價電子與新掛牌ETF。散戶想撿便宜，卻發現「低價股」幾乎銷聲匿跡。便宜股價往往意味著市場看壞，背後可能是體質不佳、獲利疲弱或沒有題材支撐。若基本面沒改善，再低的價都不叫便宜，只是跌不完的陷阱。 這時候，技術面與籌碼面失去參考價值，真正該回到的，是公司體質與獲利結構。只有那些被錯殺、基本面仍穩健的低價股，才有從谷底翻身的機會。

台股挑戰2萬8定心丸！13家金控10月成績單全都露 多頭給漲聲

13家金控10月營收全數出爐，整體表現亮眼，在股債雙漲與壽險回溫帶動下，富邦金（2881）與國泰金（2882）穩坐雙龍頭...

賣壓出籠！台股翻黑下跌84點收27,784點 台積電收1,465元下跌10元

台股11日開高走低，早盤站上兩萬八千點後，尾盤賣壓湧現，指數翻黑終場收在27,784點，下跌84點，跌幅0.3%，成交量...

台股早盤漲逾300點重登28,000關卡 台積電開高15元

台股11日開盤指數上漲162.03點，開盤指數為28,031.54點，早盤漲逾300點，來到28,186.58點。台積電...

政策做多？台積電再傳交易面利多 期交所推出台積電五檔個股周選擇權

臺灣期貨交易所（期交所）將於12月8日推出「個股周選擇權」。期交所表示，首波掛牌5檔重量級標的，為台積電（2330）、聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。