賣壓出籠！台股翻黑下跌84點收27,784點 台積電收1,465元下跌10元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股。圖/本報系資料照片
台股11日開高走低，早盤站上兩萬八千點後，尾盤賣壓湧現，指數翻黑終場收在27,784點，下跌84點，跌幅0.3%，成交量5,663.16億元，台積電（2330）終場下跌10元，收1,465元。

盤面上類股以綠能環保、營建、其他電子、光電、網通、電機機械等較為弱勢，另外玻陶、塑膠、電腦周邊、電器電纜、油電燃氣、金融等較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大下跌的有旺矽（6223）、穎崴（6515）、嘉澤（3533）、康舒（6282）、漢唐（2404）、聖暉*（5536）、十銓（4967）、亞翔（6139）、良維（6290）、精測（6510）、祥碩（5269）、川湖（2059）、新盛力（4931）、健鼎（3044）、高技（5439）、康霈*（6919）、台光電（2383）、精成科（6191）等。

而量大上漲的則有，鈺創、台玻、華東、富喬、榮科、緯穎、定穎投控、富世達、AES-KY、旺宏、勤誠、佳能、國精化、力積電、宇瞻、美時、台化、南亞、神達、緯創等

統一投顧表示，美國政府將終結政府關門及行政停擺局面，加上FED官員偏鴿談話，緩解市場對短期流動性緊縮的擔憂，本周美CPI與PPI指標將影響12月降息，FedWatch降息機率為63.5%，投顧認為12月仍將繼續降息，搭配結束QT，屆時資金行情再起。

技術籌碼面，外資期貨空單高於3萬口，但上周台股回檔修正乖離後，有望重新站回各期均線之上，加上台灣10月出口及台積電營收再創佳績，年底前台股維持高檔震盪盤堅，伺機再挑戰指數高點。

逢回持續建議以業績題材族群為布局首選，聚焦：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、PCB族群、電力能源相關、成衣製鞋及內需消費等。

