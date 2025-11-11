台股挑戰2萬8定心丸！13家金控10月成績單全都露 多頭給漲聲

13家金控10月營收全數出爐，整體表現亮眼，在股債雙漲與壽險回溫帶動下，富邦金（2881）與國泰金（2882）穩坐雙龍頭。其中，富邦金以483.88億元勇奪「單月營收王」，國泰金則以累計2,903.8億元稱霸「營收總冠」。此外，台新新光金（2887）、玉山金（2884）、永豐金（2890）、合庫金（5880）、第一金（2892）、華南金（2880）等六大金控累計營收均寫下同期新高。

績優表現下，多頭給予漲聲，13金控盤中股價多數上漲，包括玉山金、台新新光金、中信金（2891）、國泰金盤中漲幅都一度達2%以上，永豐金、富邦金也漲逾1%，拉抬金融類指續漲逾1%，站回月線之上，也成為台股力拚重返2萬8千關的重要穩定力量。

其中，玉山金10日召開第3季法說會，法人關注併購三商壽（2867）後的股利政策。董事長黃男州表示，今年獲利表現亮眼，前十月EPS已達1.81元，現金股利將隨獲利提升，「一定會比2024年的1.2元更高」，至於是否為1.3或1.4元，將由董事會決定。法說訊息獲多頭肯定，今日量價同步增溫，盤中股價順利收復30元關卡及5日、10日線。

黃男州指出，玉山金未來定位仍以銀行為主體（約七成），保險占三成，並期望證券及投信業務同步成長，形成三引擎。銀行資本適足率良好，IRB申請通過後將有更多資本運用彈性，未來一至兩年足以支持壽險業務發展，同時提升現金股利，滿足投資人期待。