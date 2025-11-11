快訊

「台灣美容界教母」喪命醫美！家屬反對減刑 診所負責人上訴真的減了

嘉大5億賢德樓啟用 豪宅外觀月租3000...學生稱「最划算宿舍」

亂罵趙少康不認骨血...民視賠205萬 周玉蔻態度大變「想和解」

台股挑戰2萬8定心丸！13家金控10月成績單全都露 多頭給漲聲

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
13金控10月、前10月營收。記者李慧蘭/製表
13金控10月、前10月營收。記者李慧蘭/製表

13家金控10月營收全數出爐，整體表現亮眼，在股債雙漲與壽險回溫帶動下，富邦金（2881）與國泰金（2882）穩坐雙龍頭。其中，富邦金以483.88億元勇奪「單月營收王」，國泰金則以累計2,903.8億元稱霸「營收總冠」。此外，台新新光金（2887）、玉山金（2884）、永豐金（2890）、合庫金（5880）、第一金（2892）、華南金（2880）等六大金控累計營收均寫下同期新高。

績優表現下，多頭給予漲聲，13金控盤中股價多數上漲，包括玉山金、台新新光金、中信金（2891）、國泰金盤中漲幅都一度達2%以上，永豐金、富邦金也漲逾1%，拉抬金融類指續漲逾1%，站回月線之上，也成為台股力拚重返2萬8千關的重要穩定力量。

其中，玉山金10日召開第3季法說會，法人關注併購三商壽（2867）後的股利政策。董事長黃男州表示，今年獲利表現亮眼，前十月EPS已達1.81元，現金股利將隨獲利提升，「一定會比2024年的1.2元更高」，至於是否為1.3或1.4元，將由董事會決定。法說訊息獲多頭肯定，今日量價同步增溫，盤中股價順利收復30元關卡及5日、10日線。

黃男州指出，玉山金未來定位仍以銀行為主體（約七成），保險占三成，並期望證券及投信業務同步成長，形成三引擎。銀行資本適足率良好，IRB申請通過後將有更多資本運用彈性，未來一至兩年足以支持壽險業務發展，同時提升現金股利，滿足投資人期待。

玉山金 國泰金 富邦金
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台股 ETF 受益人1,154萬人創新高 這4檔主動 ETF 同步創高

玉山金（2884）跌不太下來「短空長多」是真的？達人：29.X元還會繼續買往下買

玉山金：今年股利將逾1.2元 談併三商壽綜效 單季保費有140億元潛力

玉山金：三年內不辦普通股現增

相關新聞

美國政府關門疑慮消失...AI股重整旗鼓？直雲「抱緊緯創」：多頭沒翻空過

我大緯創天下無敵！隨著美國政府的關門疑慮漸漸消退，加上大家對於AI股的信心又回來，AI大哥NVIDIA大漲5.79%。 也因為NVIDIA大漲，讓台灣受惠股緯創大漲回到146元，我認為緯創未來絕對沒有問題，畢竟AI就是未來，抱緊AI等於擁抱未來！緯創抱著就對了。 今天最強的還是記憶體股票，早盤一震也沒有把記憶體震下去，我覺得代表記憶體真的很強，你的投資組合一定要有記憶體，首選還是南亞科和華邦電。

台新新光金是銅板價黑馬？專家「處於轉折點」：滿足3條件有望重回主流

2025年台股大盤屢創新高，資金卻幾乎都集中在AI、高價電子與新掛牌ETF。散戶想撿便宜，卻發現「低價股」幾乎銷聲匿跡。便宜股價往往意味著市場看壞，背後可能是體質不佳、獲利疲弱或沒有題材支撐。若基本面沒改善，再低的價都不叫便宜，只是跌不完的陷阱。 這時候，技術面與籌碼面失去參考價值，真正該回到的，是公司體質與獲利結構。只有那些被錯殺、基本面仍穩健的低價股，才有從谷底翻身的機會。

台股挑戰2萬8定心丸！13家金控10月成績單全都露 多頭給漲聲

13家金控10月營收全數出爐，整體表現亮眼，在股債雙漲與壽險回溫帶動下，富邦金（2881）與國泰金（2882）穩坐雙龍頭...

賣壓出籠！台股翻黑下跌84點收27,784點 台積電收1,465元下跌10元

台股11日開高走低，早盤站上兩萬八千點後，尾盤賣壓湧現，指數翻黑終場收在27,784點，下跌84點，跌幅0.3%，成交量...

台股早盤漲逾300點重登28,000關卡 台積電開高15元

台股11日開盤指數上漲162.03點，開盤指數為28,031.54點，早盤漲逾300點，來到28,186.58點。台積電...

加權指數開高走高！盤中最高上漲318點至28,187點 站回28,000點大關

加權指數11日開高走高，盤中最高上漲318點至28,187點，站上28,000點大關。台積電（2330）盤中最高上漲20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。