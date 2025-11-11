加權指數開高走高！盤中最高上漲318點至28,187點 站回28,000點大關

加權指數11日開高走高，盤中最高上漲318點至28,187點，站上28,000點大關。台積電（2330）盤中最高上漲20元至1,495元。不過法人指出，短線操作宜謹慎，以題材股較有表現空間。

台新投顧表示，美國民主黨參議員同意部分協議，有望重啟政府運作，激勵市場表現，台股上漲，強勢股持續輪動，但也有先前強勢的族群繼續承受賣壓，加權指數仍有跌破月線的風險。

操作上，台新投顧指出，美國科技股估值已高陰霾尚未散去，美國政府府停擺也為市場觀察重點，後勢台股仍有可能受其影響，短線觀察美國科技股何時能完全回神，有利於台灣AI股重拾漲勢，短線操作宜趨於謹值，選股上，優先選擇有題材或是是業績公布結果佳的個股。