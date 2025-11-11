快訊

三星Galaxy S26發表會不延後爆「明年2月準時開賣」！手機處理器意外曝光

寶佳少東林家宏鐵了心搶中工經營權 戰線擴至中石化？

鳳凰颱風竟有主題曲！台語「轟轟轟」太魔性 網友狂cue舒華

加權指數開高走高！盤中最高上漲318點至28,187點 站回28,000點大關

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

加權指數11日開高走高，盤中最高上漲318點至28,187點，站上28,000點大關。台積電（2330）盤中最高上漲20元至1,495元。不過法人指出，短線操作宜謹慎，以題材股較有表現空間。

台新投顧表示，美國民主黨參議員同意部分協議，有望重啟政府運作，激勵市場表現，台股上漲，強勢股持續輪動，但也有先前強勢的族群繼續承受賣壓，加權指數仍有跌破月線的風險。

操作上，台新投顧指出，美國科技股估值已高陰霾尚未散去，美國政府府停擺也為市場觀察重點，後勢台股仍有可能受其影響，短線觀察美國科技股何時能完全回神，有利於台灣AI股重拾漲勢，短線操作宜趨於謹值，選股上，優先選擇有題材或是是業績公布結果佳的個股。

美國 短線 台股
相關新聞

美國政府關門疑慮消失...AI股重整旗鼓？直雲「抱緊緯創」：多頭沒翻空過

我大緯創天下無敵！隨著美國政府的關門疑慮漸漸消退，加上大家對於AI股的信心又回來，AI大哥NVIDIA大漲5.79%。 也因為NVIDIA大漲，讓台灣受惠股緯創大漲回到146元，我認為緯創未來絕對沒有問題，畢竟AI就是未來，抱緊AI等於擁抱未來！緯創抱著就對了。 今天最強的還是記憶體股票，早盤一震也沒有把記憶體震下去，我覺得代表記憶體真的很強，你的投資組合一定要有記憶體，首選還是南亞科和華邦電。

台新新光金是銅板價黑馬？專家「處於轉折點」：滿足3條件有望重回主流

2025年台股大盤屢創新高，資金卻幾乎都集中在AI、高價電子與新掛牌ETF。散戶想撿便宜，卻發現「低價股」幾乎銷聲匿跡。便宜股價往往意味著市場看壞，背後可能是體質不佳、獲利疲弱或沒有題材支撐。若基本面沒改善，再低的價都不叫便宜，只是跌不完的陷阱。 這時候，技術面與籌碼面失去參考價值，真正該回到的，是公司體質與獲利結構。只有那些被錯殺、基本面仍穩健的低價股，才有從谷底翻身的機會。

台股早盤漲逾300點重登28,000關卡 台積電開高15元

台股11日開盤指數上漲162.03點，開盤指數為28,031.54點，早盤漲逾300點，來到28,186.58點。台積電...

台股站回28,000關卡 法人：長線布局仍以AI相關為核心

在權值股有守下，台股在午盤前維持在28,000點，投信法人表示，加權指數站上28,000點關卡後，近期走勢將轉趨高檔震盪...

台積電10月營收亮眼 今年篤定創新高 股價再戰1,500元

台積電（2330）10月合併營收3,674.73億元，月增11%，年增16.9%，創單月歷史新高與歷年同期新高，累計今年...

美國政府要開們...美債卻持續盤整？辣媽：市場有降息共識、只是節奏放緩

過去這六週，美國政府因預算卡關而關門，對民生、經濟與金融市場都造成了相當的影響。 不過，週末之後，情勢出現一些明顯進展。參議院已在週日晚間通過程序性表決，讓結束關門的法案得以往下一階段推進。如果順利，政府的運作資金將先延長到明年一月底。 這代表短期內政府有機會重新開門，不過，法案仍需在眾議院通過，並由川普簽署，才能真正確定。因此，雖然曙光可見，但仍不能完全宣告塵埃落定。 美股三大指數在週一溫和走高，標普500與道瓊收盤小幅上漲，而那斯達克因科技股表現相對強勢，漲幅略為突出。投資人多半抱持著「政府有機會重啟、接下來會重新看到官方數據」的期待，而不是全面轉向樂觀。整體氣氛偏正面但仍屬觀望。

