台股站回28,000關卡 法人：長線布局仍以AI相關為核心

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

權值股有守下，台股在午盤前維持在28,000點，投信法人表示，加權指數站上28,000點關卡後，近期走勢將轉趨高檔震盪，不過投資前景持續正向看待，台股中長期展望依舊樂觀，長線布局仍以AI相關為核心，各族群龍頭股價表現決定該族群股價空間。

野村投信表示，在AI強力帶動下，明年行情仍具期待，台股多頭行情並未結束。值得注意的是，在台積電 COWOS 先進封裝產能緊缺的背景下，僅少數大型企業取得關鍵 GPU 產能，進一步強化「大者恆大」的產業結構，相關供應鏈權值股預料有機會持續扮演多頭動能。建議聚焦AI伺服器、散熱模組、BBU、電源管理、CCL、PCB，同時關注半導體先進製程、AWS供應鏈與ASIC等領域。

華爾街多家大型投行 CEO 近日警告，美股可能面臨回調壓力，高估值疑慮再度升溫。野村投信投資策略部副總經理張繼文分析，儘管 AMD 公布優於預期的財報，但市場情緒仍受壓抑，相關供應概念股短線承壓。美國製造業 PMI 表現不如預期，加上最高法院已於5日開始辯論「對等關稅」政策的合法性，負面消息持續發酵，市場擔憂若最高法院推翻川普時期關稅政策，波動恐進一步加劇。

技術面來看，大盤近期出現長上影線，顯示高檔獲利了結賣壓，市場追價意願偏低，AI 熱點題材近期表現分化。其中高階銅箔基板族群仍維持強勢，主因在於輝達Rubin 平台將迎來重大升級，傳輸速度從 800G 飆升至 1.6T，單顆 GPU 功耗從 700W 提升至 1200W，機櫃總熱量逼近 86kW。中介層板層數也將從26層增加至36層以上，對 PCB材料提出更高要求。

AI 台股 權值股
