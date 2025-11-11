被動元件回神 中小型股當先鋒 這幾檔亮燈漲停

台股11日重回28,000點之上，被動元件股則是由中小型股充當先鋒，鈞寶（6155）、千如（3236）、華容（5328）、信昌電（6173）、金山電（8042）、九豪（6127）等6檔亮燈鎖住漲停，被動元件龍頭國巨*（2327）也是上漲攻勢，華新科（2492）盤中漲幅逾4%；證券分析師認為，被動元件漲價題材仍在持續，MLCC族群值得留意。

台股早盤以28,031.54點開出，上漲162.03點，一開盤就站上28,000點關卡，指數一度衝高至28,187.7點，大漲318.19點，盤面上包括被動元件、記憶體。印刷電路板等股都吸引市場關注。

被動元件龍頭國巨*10月合併營收113.52億元，月減2.8%，年增8.5%，為歷年同期新高，利基型產品與AI相關應用的需求持續強勁，若以美元換算，單月營收月減少3.4%，較去年同期增加13.5%；累計今年前10月合併營收1,083.14億元，年增6.1% 。

國巨*早盤以235元開出，一度拉升至237.5元， 盤中漲幅逾1%；華新科以115元開高後一度拉升至120.5元， 盤中漲幅4.87%；兩大指標股上漲之外，中小型的被動元件股表現更是搶眼，鈞寶、千如、華容、信昌電、金山電、九豪等6檔亮燈鎖住漲停；凱美（2375）、蜜望實（8043）盤中漲幅逾半根停板，禾伸堂（3026）上漲逾4%。

證券分析師張陳浩表示，被動元件 的漲價題材仍在延續中，後續要觀察國巨*的動作， 是否進一步調高價格或是有停止報價等的動作， 將是新一波大攻勢的開始，中小型被動元件股強漲，可視為落後補漲，先跟上主力部隊的腳步。

張陳浩認為，被動元件漲價循環啟動下，看好相關MLCC股，除了指標的國巨*、華新科之外，信昌電、凱美、蜜望實、禾伸堂等也值得留意。