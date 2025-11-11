被動元件回神 中小型股當先鋒 這幾檔亮燈漲停

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股11日重回28,000點之上，被動元件股則是由中小型股充當先鋒，鈞寶（6155）、千如（3236）、華容（5328）、信昌電（6173）、金山電（8042）、九豪（6127）等6檔亮燈鎖住漲停，被動元件龍頭國巨*（2327）也是上漲攻勢，華新科（2492）盤中漲幅逾4%；證券分析師認為，被動元件漲價題材仍在持續，MLCC族群值得留意。

台股早盤以28,031.54點開出，上漲162.03點，一開盤就站上28,000點關卡，指數一度衝高至28,187.7點，大漲318.19點，盤面上包括被動元件、記憶體。印刷電路板等股都吸引市場關注。

被動元件龍頭國巨*10月合併營收113.52億元，月減2.8%，年增8.5%，為歷年同期新高，利基型產品與AI相關應用的需求持續強勁，若以美元換算，單月營收月減少3.4%，較去年同期增加13.5%；累計今年前10月合併營收1,083.14億元，年增6.1% 。

國巨*早盤以235元開出，一度拉升至237.5元， 盤中漲幅逾1%；華新科以115元開高後一度拉升至120.5元， 盤中漲幅4.87%；兩大指標股上漲之外，中小型的被動元件股表現更是搶眼，鈞寶、千如、華容、信昌電、金山電、九豪等6檔亮燈鎖住漲停；凱美（2375）、蜜望實（8043）盤中漲幅逾半根停板，禾伸堂（3026）上漲逾4%。

證券分析師張陳浩表示，被動元件 的漲價題材仍在延續中，後續要觀察國巨*的動作， 是否進一步調高價格或是有停止報價等的動作， 將是新一波大攻勢的開始，中小型被動元件股強漲，可視為落後補漲，先跟上主力部隊的腳步。

張陳浩認為，被動元件漲價循環啟動下，看好相關MLCC股，除了指標的國巨*、華新科之外，信昌電、凱美、蜜望實、禾伸堂等也值得留意。

被動元件 國巨
美國政府關門疑慮消失...AI股重整旗鼓？直雲「抱緊緯創」：多頭沒翻空過

我大緯創天下無敵！隨著美國政府的關門疑慮漸漸消退，加上大家對於AI股的信心又回來，AI大哥NVIDIA大漲5.79%。 也因為NVIDIA大漲，讓台灣受惠股緯創大漲回到146元，我認為緯創未來絕對沒有問題，畢竟AI就是未來，抱緊AI等於擁抱未來！緯創抱著就對了。 今天最強的還是記憶體股票，早盤一震也沒有把記憶體震下去，我覺得代表記憶體真的很強，你的投資組合一定要有記憶體，首選還是南亞科和華邦電。

台新新光金是銅板價黑馬？專家「處於轉折點」：滿足3條件有望重回主流

2025年台股大盤屢創新高，資金卻幾乎都集中在AI、高價電子與新掛牌ETF。散戶想撿便宜，卻發現「低價股」幾乎銷聲匿跡。便宜股價往往意味著市場看壞，背後可能是體質不佳、獲利疲弱或沒有題材支撐。若基本面沒改善，再低的價都不叫便宜，只是跌不完的陷阱。 這時候，技術面與籌碼面失去參考價值，真正該回到的，是公司體質與獲利結構。只有那些被錯殺、基本面仍穩健的低價股，才有從谷底翻身的機會。

台股早盤漲逾300點重登28,000關卡 台積電開高15元

台股11日開盤指數上漲162.03點，開盤指數為28,031.54點，早盤漲逾300點，來到28,186.58點。台積電...

台股站回28,000關卡 法人：長線布局仍以AI相關為核心

在權值股有守下，台股在午盤前維持在28,000點，投信法人表示，加權指數站上28,000點關卡後，近期走勢將轉趨高檔震盪...

台積電10月營收亮眼 今年篤定創新高 股價再戰1,500元

台積電（2330）10月合併營收3,674.73億元，月增11%，年增16.9%，創單月歷史新高與歷年同期新高，累計今年...

美國政府要開們...美債卻持續盤整？辣媽：市場有降息共識、只是節奏放緩

過去這六週，美國政府因預算卡關而關門，對民生、經濟與金融市場都造成了相當的影響。 不過，週末之後，情勢出現一些明顯進展。參議院已在週日晚間通過程序性表決，讓結束關門的法案得以往下一階段推進。如果順利，政府的運作資金將先延長到明年一月底。 這代表短期內政府有機會重新開門，不過，法案仍需在眾議院通過，並由川普簽署，才能真正確定。因此，雖然曙光可見，但仍不能完全宣告塵埃落定。 美股三大指數在週一溫和走高，標普500與道瓊收盤小幅上漲，而那斯達克因科技股表現相對強勢，漲幅略為突出。投資人多半抱持著「政府有機會重啟、接下來會重新看到官方數據」的期待，而不是全面轉向樂觀。整體氣氛偏正面但仍屬觀望。

