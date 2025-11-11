美國政府關門疑慮消失...AI股重整旗鼓？直雲「抱緊緯創」：多頭沒翻空過

我大緯創天下無敵！隨著美國政府的關門疑慮漸漸消退，加上大家對於AI股的信心又回來，AI大哥NVIDIA大漲5.79%。

也因為NVIDIA大漲，讓台灣受惠股緯創大漲回到146元，我認為緯創未來絕對沒有問題，畢竟AI就是未來，抱緊AI等於擁抱未來！緯創抱著就對了。

今天最強的還是記憶體股票，早盤一震也沒有把記憶體震下去，我覺得代表記憶體真的很強，你的投資組合一定要有記憶體，首選還是南亞科和華邦電。

今天台股和美股又站上月線，前幾天一堆人在跌破月線就在那邊喊空，現在站上月線是不是又要轉多！這種看線說多空的操作其實非常落伍。

我認為自媒體還是要有正確的判斷！不要在那邊用一條線隨便喊多空。

我一直都是喊多沒有翻空，大家都知道。

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。