台新新光金是銅板價黑馬？專家「處於轉折點」：滿足3條件有望重回主流

【文．玩股神探】

2025年台股大盤屢創新高，資金卻幾乎都集中在AI、高價電子與新掛牌ETF。

散戶想撿便宜，卻發現「低價股」幾乎銷聲匿跡。便宜股價往往意味著市場看壞，背後可能是體質不佳、獲利疲弱或沒有題材支撐。若基本面沒改善，再低的價都不叫便宜，只是跌不完的陷阱。

這時候，技術面與籌碼面失去參考價值，真正該回到的，是公司體質與獲利結構。只有那些被錯殺、基本面仍穩健的低價股，才有從谷底翻身的機會。

五條選股線索：從便宜股裡挑出真實力

要找出潛力銅板股，不能只憑感覺。透過玩股網免費選股工具，可以依五大條件篩出低價績優標的：

首先，股價低於30元，確保進場門檻夠低；其次，半年Beta小於0.5，避開跟著大盤暴漲暴跌的高波動股；第三，股價高於240日均線，確認中長期趨勢仍穩；第四，近四季EPS為正，代表公司仍在獲利；最後，法人30日內買超超過3萬張，顯示資金仍有在場。

這樣的條件一過濾，市場中符合者屈指可數，其中一檔意外出線的，是剛完成金金併的「台新新光金」。

壽險獲利翻身 台新新光金從低價走向轉機

合併後的台新新光金，在第二季法說會數據中展現明顯轉變。壽險獲利佔比上升至21%，上半年累積達13%，新光金壽險體系的貢獻開始發酵。

隨著美國啟動降息循環、債券殖利率回穩，再加上新台幣緩貶，壽險資產評價回升，讓整體獲利動能回到成長軌道。

合併綜效也出現在通路層面。銀行據點增加200個、證券通路50個、壽險營運據點超過300個；數位銀行Richart開戶數突破430萬戶，長年穩居市場第一。這些交叉銷售的綜效，使得低價金融股的獲利結構比市場想像中更紮實。

從配息紀律看長期價值：低價≠弱勢

若回顧2022年的股債雙殺年，許多金融股紛紛減配甚至停配，台新金仍維持現金股息0.51元、股票0.42元，即使EPS從1.63元降至1.09元仍穩健發放。

這代表公司在最壞的環境下，仍有穩定獲利與配息能力。2025年現金股息更提高至0.9元，配發率接近65%，創下近年高點。

這顯示出即使合併後股本膨脹，台新新光金仍具持續的現金流與盈餘動能。若壽險部門持續貢獻獲利，未來有望重新回到金融族群主流行列。

別讓「便宜」掩蓋了價值

銅板股不該只是投機代名詞。真正被低估的，是那些體質穩健、獲利被忽略、但市場還沒重新定價的公司。

台新新光金正站在這個轉折點上。當壽險回穩、數位金融增長、法人才剛回補持股，這檔20元上下的金融股，有機會在低價區建立長期底部。

在熱錢追逐高價題材的時代，找到一檔具備「低價但不低質」的股票，也許才是真正的勝利。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：30元以下的隱形冠軍：台新新光金的逆襲契機！