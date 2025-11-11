台積電10月營收亮眼 今年篤定創新高 股價再戰1,500元

過去這六週，美國政府因預算卡關而關門，對民生、經濟與金融市場都造成了相當的影響。 不過，週末之後，情勢出現一些明顯進展。參議院已在週日晚間通過程序性表決，讓結束關門的法案得以往下一階段推進。如果順利，政府的運作資金將先延長到明年一月底。 這代表短期內政府有機會重新開門，不過，法案仍需在眾議院通過，並由川普簽署，才能真正確定。因此，雖然曙光可見，但仍不能完全宣告塵埃落定。 美股三大指數在週一溫和走高，標普500與道瓊收盤小幅上漲，而那斯達克因科技股表現相對強勢，漲幅略為突出。投資人多半抱持著「政府有機會重啟、接下來會重新看到官方數據」的期待，而不是全面轉向樂觀。整體氣氛偏正面但仍屬觀望。

2025-11-11 09:07