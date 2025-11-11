台積電10月營收亮眼 今年篤定創新高 股價再戰1,500元
台積電（2330）10月合併營收3,674.73億元，月增11%，年增16.9%，創單月歷史新高與歷年同期新高，累計今年前10月合併營收3兆1,304.37億元，年增33.8%，同步寫下新高紀錄， 且已超過去年全年營收，今年業績篤定改寫新猷，11日以1,490元開高後一度拉升至1,495元，朝1,500元挺進。
台積電先前預估，第4季美元營收322~334億美元，中間值季減1%至328億美元，財測高標仍有機會創高，並較第3季331億美元成長。台積電第4季匯率假設新台幣兌美元1：30.6之下，單季毛利率介於59%至61%，營益率介於49%至51%。
台積電二度上修全年展望，將今年全年美元營收成長幅度從7月時預測接近30%，上修至Mid-thirty（30%的中間值約34~36%）。
台積電董事長魏哲家上周六在台積電運動會致詞時強調，今年又創新的紀錄，營收和獲利都創歷史新高；不只今年，以後每一年都會創新高。
