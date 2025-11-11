巴菲特證實年底卸任執行長 暫不脫手波克夏持股

快訊

中央社／ 紐約10日綜合外電報導

美國億萬富豪巴菲特（Warren Buffett）今天證實，計劃於今年底卸下波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）執行長職位，但他表示目前仍將持有公司「相當數量」的股份。

法新社報導，這位95歲的億萬富翁將繼續持有波克夏的「A股」，直到投資人對將於明年1月接任執行長的阿貝爾（Greg Abel）「感到放心」為止。

巴菲特在他的年度感恩節致股東信中表示：「達成這種信任花不了多久時間。我的子女和波克夏的董事都已經百分之百支持葛瑞格（阿貝爾）。」

波克夏的「A股」擁有「B股」1萬倍的投票權。巴菲特擁有約30%的投票權，是目前為止最大的股東。

巴菲特5月曾宣布，他將於2025年底卸任執行長。此消息令波克夏及其他投資人感到不安，因為他們非常敬重這位平易近人的投資大師。

巴菲特被譽為「奧瑪哈的先知」（The Oracle ofOmaha），以不追求快速致富的策略而聞名，偏好長期投資，並擅長用簡明扼要的話語闡述自己的想法。

巴菲特在信中寫道，雖然整體感覺良好，「但我行動遲緩，閱讀也愈來愈吃力。」

巴菲特表示，他將停止撰寫波克夏的年報，但會繼續發布年度感恩節致辭。他說：「我較晚才步入老年，這開始發生的時間因人而異，但一旦來到，是無法迴避的。」

