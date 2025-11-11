台股早盤漲逾300點重登28,000關卡 台積電開高15元

台股11日開盤指數上漲162.03點，開盤指數為28,031.54點，早盤漲逾300點，來到28,186.58點。台積電（2330）開盤價1,490元，上漲15元。

群益投顧表示，美國參議院11月9日以60票對40票通過程序性投票同意重啟政府，以換取未來就延⻑加強版《平價醫療法案》補貼進行投票，打破連續五周關門僵局。美中貿易戰休兵一年，中國商務部11月9日釋出最新善意，暫停關鍵礦物輸美管制輝達將於11月19日公布第3季財報，市場普遍樂觀看待，外資期現貨市場出現偏空操作跡象，需持續留意多空動向。台股與美股屢創新高後，AI泡沫疑慮再起，投資人居高思危心態濃厚，台股短線震盪難免，建議勿追高殺低。

操作題材可留意：

1.輝達概念股─輝達執行⻑黃仁勳參加台積電運動會後表示，輝達近來業務非常強勁且逐月轉強，Blackwell需求強勢、下⼀代Rubin已進入產線；全球投資人對11月19日法說會高度期待。

2.特斯拉機器人概念股─斯拉第三代人形機器人Optimus量產計畫2025年因受美國關稅、稀土缺料、研發問題等因素而進度延遲，11月10日宣布生產線已於美國加州弗里蒙特工廠啟動，預計2026年大規模量產，執行⻑⾺斯克規劃未來十年內將銷售超過100萬台。

周二（12日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為47,368.63點，上漲381.53點、漲幅0.81%；S&P500指數上漲1.54%；那斯達克指數上漲2.27%；費半指數上漲3.02%。台積電ADR漲3.06%。

三大法人周二集中市場合計買超14.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超52.9億元，投信買超30.3億元，自營商（自行買賣）買超15.8億元，自營商（避險）買超21.2億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少246口至8,223口，其中，外資淨空單減少231口至30,589口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,571口至14,897口。

選擇權未平倉量部分，11月W2大量區買權OI落在28,500點，賣權最大OI落在27,700點 ; 月買權最大OI落在30,000點，月賣權最大OI落在13,800點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.97上升至1.09。VIX指數下降2.7至25.46。外資台指期買權淨金額2.98億元 ; 賣權淨金額-0.22億元。整體選擇權籌碼面偏多。