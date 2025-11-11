美國政府要開們...美債卻持續盤整？辣媽：市場有降息共識、只是節奏放緩

快訊

辣媽聊財經
10年期殖利率來到4.11%，大多數期限都上升約兩個基點。美債示意圖／路透
過去這六週，美國政府因預算卡關而關門，對民生、經濟與金融市場都造成了相當的影響。

不過，週末之後，情勢出現一些明顯進展。參議院已在週日晚間通過程序性表決，讓結束關門的法案得以往下一階段推進。如果順利，政府的運作資金將先延長到明年一月底。

這代表短期內政府有機會重新開門，不過，法案仍需在眾議院通過，並由川普簽署，才能真正確定。因此，雖然曙光可見，但仍不能完全宣告塵埃落定。

美股三大指數在週一溫和走高，標普500與道瓊收盤小幅上漲，而那斯達克因科技股表現相對強勢，漲幅略為突出。投資人多半抱持著「政府有機會重啟、接下來會重新看到官方數據」的期待，而不是全面轉向樂觀。整體氣氛偏正面但仍屬觀望。

債市方面，公債殖利率小幅走升。10年期殖利率來到4.11%，大多數期限都上升約兩個基點。

原因是市場正在重新評估兩件事的平衡：其一是「政府有望重啟」帶來的短期不確定性下降；其二是「未來降息節奏」仍然存在變數。這使得債券並未出現明確的方向，而是呈現震盪整理。

至於降息預期，與十月相比已經有所降溫。12月降息的可能性，從原本幾乎完全定價，現在回落到約 50–60% 的機率區間。但市場對明年仍有降息的方向並未改變，換句話說，是 降息節奏放慢，而不是方向逆轉。

本週美國財政部將接連標售3年、10年、30年期公債，總金額約為 1,250億美元。

這會是市場的重要觀察點。 週一3年期標售，需求仍穩健。需接著觀察10年與30年的狀況。

另外，公司債市場仍然非常積極地在「搶資金」。許多大企業在近期趁市場相對穩定的時機，加速發債。當公司債持續湧入市場，投資人為了參與這些發行，往往需要先賣出部分公債以騰出空間，這也是近期公債價格偏弱的另一個重要原因。

總結來說：市場目前正從「關門的混亂」轉向「重新等待官方數據」。

接下來的真正關鍵，就是政府重新開門後的第一批具代表性的經濟數據，尤其是就業與通膨

這些數據會告訴我們：「降息是需要的」，還是「市場之前降息預期太過樂觀」。

所以，現在債市仍屬於觀望盤整期，等到經濟數據公佈之後，會比較明朗。

◎本文內容已獲 辣媽Shania辣媽聊財經 授權

