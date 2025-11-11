美股收高 法人：台股挑戰28000點關卡

快訊

中央社／ 台北11日電

美股10日收高，道瓊工業指數上漲381.53點，那斯達克指數揚升522.63點。法人表示，台指期夜盤上漲90點，將有助台股表現，加權指數有機會挑戰28000點關卡。

投資人對於美國政府停擺可能即將結束的前景感到振奮，美股4大指數10日全面收高。道瓊工業指數上漲381.53點，漲幅0.81%，標普500指數上漲103.63點，漲幅1.54%，那斯達克指數揚升522.63點，漲幅2.27%，費城半導體指數勁揚209.59點，漲幅3.02%。

台股10日重回月線27745點之上，終場收在27869.51點，上漲218.1點，漲幅0.79%，成交值新台幣4894.49億元。

產業訊息方面，台積電自結10月營收新台幣3674.73億元，創下歷史新高，較9月增加11%，也較去年同期增加16.9%。

受惠國內外股市表現亮眼，金融業也趁高檔實現資本利得，推升獲利表現。13家上市金控10月稅後淨利新台幣737.56億元，年增105%，但若加計合併前的新光金虧損，整體金控前10月獲利為4769.89億元，呈年減11%。

貨櫃三雄長榮、陽明及萬海公布10月營收，受到市場需求放緩，均呈現月減、年減趨勢，累計營收也年減1到2成。業者指出，中美關稅摩擦暫緩，應可加助美國線農曆年前出貨量，近洋市場及中東市場等第4季有貨量支撐。

航空四雄10月營收出爐，受惠10月有3連假助攻，帶動客運營收高飛，華航、長榮航、台灣虎航、星宇航空營收皆創下史上最佳10月表現。

法人表示，台積電美國存託憑證（ADR）上揚3.06%，台指期夜盤上漲90點，應有助台股表現，有機會挑戰28000點關卡。

