上市櫃營收超預期 飆最強10月…全年挑戰50兆元新高

上市櫃公司10月總營收達4.64兆元，年增11%，為史上最強10月，優於預期，法人看好全年營收有望挑戰50兆元，改寫新猷。

上市櫃10月營收僅次於今年9月的4.68兆元，月減1%，為史上單月第二高。整體而言，上市櫃營收寫三紀錄，包括歷年最強10月、首度連四月站穩4兆元大關，前十月營收亦創同期新高，彰顯台灣AI供應鏈在全球產業中展現強勁的復甦動能與韌性。

第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧副總經理黃文清等專家指出，10月營收爆發增長的公司以科技業表現最亮眼，共71家公司10月營收創新高，其中AI、半導體及高階零組件領域指標廠居功厥偉，包括「護國神山」台積電（2330）、代工龍頭鴻海，及川湖、台達電、力旺、京元電、創意、群聯及jpp-KY等AI供應鏈核心大廠皆名列其中，顯示AI產業已成推升電子業營收規模擴張主要引擎。

除10月單月營收創歷史同期最高外，上市櫃公司前十月總營收達41.09兆元，較去年同期36.53兆元增加12.1%，寫下歷年前十月最強紀錄。由於前十月營收已超過去年全年44.66兆元的九成，法人樂觀分析，根據往年經驗，第4季營收通常優於第3季，預估2025年全年營收可望再締歷史新猷，挑戰50兆元大關。

展望第4季，上市櫃整體營收增長動能依然強勁。法人分析，市場高度期待輝達GB300系列伺服器將在本季出貨，並預計在明年第1季進入放量階段；相較於去年同期GB200出貨遞延狀況，GB300相關供應鏈將直接受到助益，進而帶動第4季營收顯著增長。

此外，國際記憶體價格仍處於上漲階段，且產品漲價趨勢已擴散至NAND Flash、硬碟等儲存設備，預期將為相關族群帶來營收成長紅利。傳產方面，製鞋、紡織及成衣等產業亦迎來傳統旺季，有望帶動相關企業營收持續走高。