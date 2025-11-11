上市櫃營收五大天王 出列

上市櫃公司10月營收昨（10）日全數公布，營收五大天王同步出爐，包括10月營收金額最高為鴻海（2317）、10月營收月增率最高為東華、前十月營收年增率最大為皇普、10月營收連續成長最多為竹陞科技，而今年新掛牌且前十月營收年增率最大的公司是熙特爾-創。

營收金額最高的霸主依然由鴻海連霸，受惠於AI伺服器需求及蘋果新機銷售亮眼雙引擎帶動下，鴻海10月合併營收高達8,957.0億元，年增11.2%、月增7.%，且再創歷史新高。

至於10月合併營收月增率最高的公司東華，屬於紡織纖維產業，雖營收僅61.8萬元，但月增率達3,333.3%。

前十月合併營收年增率最大的個股是皇普，高達47,731%。皇普是營建股，去年前十月合併營收僅2,454.7萬元，因認列工程帳，今年前十月合併營收暴衝到117.4億元。

10月合併營收連續成長最多的是竹陞科技，連17個月成長，且為連五個月創歷史新高。竹陞科技主要經營半導體、面板業相關自動化業務遠端控制及AI系統開發工業4.0相關系統整合，10月合併營收8,227.4萬元。

最後是今年新掛牌且前十月合併營收年增率最大的公司熙特爾-創，前十月合併營收13.2億元，年增達354.2%。