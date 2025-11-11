AI 相關主流股 資金追捧

昨（10）日主要亞股、歐股幾乎都上漲，台股集中市場加權指數更是大漲218點，但櫃買指數卻獨憔悴，下跌0.6%，成交量也縮至1,163億元。法人指出，近期加權指數也量縮，明顯是資金有限，成交量集中在AI相關主流股如記憶體、PCB、IC設計、封測等，中小型股較多的櫃買指數因而表現較弱。

兆豐投顧董事長李秀利指出，從技術面來看，櫃買指數亦較加權指數弱勢，加權指數昨天回到月線之上，櫃買指數卻跌破季線，面臨技術面的蓋頭反壓。此外，MSCI季度調整「一升二平」，也是著墨在加權指數的上市股，因此櫃買指數無論成交量跟買盤都明顯降溫。

此外，主流股大多偏大型權重股，主要掛牌在集中市場居多。櫃買指數電子股相關的光電、資訊服務類股，昨下跌4.6%、1.6%，生技醫療下跌1.4%、航運下跌0.6%，也都扯後腿。不過外資10月是買超櫃買股票225.5億元，11月以來仍買超7.9億元，並未偏空操作。