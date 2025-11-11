科技股領漲 台股多頭未變

美國政府關門有解推一把，台股昨（10）日開高走高，在科技權值股、記憶體等漲價概念股領軍下，加權指數一度勁揚325點至27,976點，終場上漲218點收27,869點，收復月線和5日線，化解技術面危機。

法人指出，多頭未變，我國10月出口年增49.7%創新高，上市櫃公司繳出最強10月營收佳績，加上有12月年底法人與集團作帳行情加持，「台股要站回28,000點不難，3萬點也不是沒有機會。」

三大法人昨買超14.5億元，其中外資賣超金額縮至52.9億元，連七賣，累計賣超1,478.1億元，於台指期未平倉淨空單減少231口至30,589口；投信、自營商均由賣轉買，分別買超30.3億元、37億元。八大公股行庫賣超7.7億元，買轉賣。

台股在上周拉回修正後，昨天中長期買盤回籠，台積電（2330）盤中最高上漲25元至1,485元，惟最後一盤被沒收10元，終場上漲15元，收1,475元；盤面以記憶體、PCB、IC設計、封測等等表現較佳。不過，上市19大類股跌多漲少，以水泥上漲1.6%最強勢，其次電子上漲1.1%較佳，電器電纜下跌1.7%最弱勢。

千金股漲多跌少，但減少一檔智邦，跌7元收998元，降至25千金。以創意、群聯漲停最為強勢，祥碩下跌4.2%最弱勢。另有五檔股價在900元以上的準千金，包括智邦、台達電、亞德客-KY、光聖，以及印能科技。

綜合兆豐投顧董事長李秀利以及台新投顧副總經理黃文清看法，多頭格局並未改變，多方占上風，站回月線之後，要回到28,000點不難。只是接下來漲勢可能不像9、10月的快步走法，而是高檔盤堅而上。年底到明年第1季有機會上3萬點；指數欲突破前高，成交量須放量至5,000~6,000億元，否則會出現量價背離。

李秀利指出，金融市場的氛圍明顯轉趨樂觀，不僅美期指翻紅，亞股、歐股都上漲。除美國政府有機會結束關門，對等關稅議題也可能往正向發展。此外，之前AI泡沫疑慮僅是讓股市稍微降溫、估值調整，但基本面不變。包括台積電10月營收創新高、美四大雲端服務供應商（CSP）上調資本支出，以及下周的輝達財報預期樂觀等，已使市場不會質疑AI的需求，因相關企業營收表現就是真實存在。