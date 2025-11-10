上福認列子公司無形資產減損13.4億 前3季每股虧9.5元

快訊

中央社／ 台北10日電

雷射印表機及事務機耗材廠上福全球科技今天傍晚召開重大訊息記者會，宣布依據國際會計準則（IASs）第36號公報，認列子公司商譽等無形資產減損，金額高達新台幣13.47億元，導致上福今年前3季稅後虧損12.12億元，由盈轉虧，每股淨損9.5元。

上福執行副總經理黃懷德表示，由於合併的美國子公司Katun，主要進口的事務機卡匣耗材與機器設備等產品，多來自中國、日本及台灣，受美國關稅影響以致進口成本增加。

此外，Katun去年下半年推出自有品牌Arivia事務機，導入市場初期相關行銷、人事與技術支援費用等，投入大幅增加，但整體銷售情況不如預期，造成Katun公司營業利益由盈轉虧，上福基於會計保守原則，於第3季財報中提列併購Katun的商譽、客戶關係與品牌商標等無形資產減損，合計減損金額達新台幣13.47億元。

這造成上福今年前3季合併稅後虧損12.12億元，每股稅後淨損9.5元。每股淨值也由第2季末的的30.01元下降20.95元。

上福強調，自2018年併購Katun以來，除2020年遭遇疫情，Katun均能貢獻穩定營收與獲利，此次提列商譽等無形資產減損，均為會計帳上的提列，並未產生實際現金流出。

上福在原有的卡匣耗材基礎上，仍將積極推出新產品，開發新市場與新客戶，在Arivia自有品牌機器上，將採更精實的布局，並整合各區域行銷，面對市場變化及大環境衝擊。

