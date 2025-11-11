快訊

股神巴菲特告別信！宣布卸任後將「逐漸沉寂」親曝4.6兆元財產去向

越戰結束50年：美軍混血兒「嬰兒空運」血淚史

「穿心颱」鳳凰北轉撲台！美軍最新預報曝光 可能斜切出海

金博會 凱基證智慧服務台吸睛

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
凱基證券於台北國際金融博覽會結合「KGI金融特快車」主題打造智慧服務台，由凱基證券副董事長糜以雍（左四）、經紀暨財富管理通路處主管楊淑雯（左五）帶領團隊展現智能投資服務。凱基證／提供
凱基證券於台北國際金融博覽會結合「KGI金融特快車」主題打造智慧服務台，由凱基證券副董事長糜以雍（左四）、經紀暨財富管理通路處主管楊淑雯（左五）帶領團隊展現智能投資服務。凱基證／提供

為幫助更多民眾了解投資理財的重要性與金融科技的便利應用，凱基證券今年與凱基金控（2883）、銀行、人壽及投信共同攜手參與台北國際金融博覽會，結合「KGI金融特快車」的主題，於會場中打造投資旅程的「智慧服務台」，以創新互動與多元內容，展現出數位轉型與普惠金融的努力，幫助客戶直通富足大未來，現場也規劃投資展望專題講座，吸引眾多投資人熱烈參與。

在此次金融博覽會中，凱基證券「智慧服務台」現場，由凱基證券副董事長糜以雍、經紀暨財富管理通路處主管楊淑雯帶領團隊展現智能投資服務，以互動方式提供民眾台股、美股新知與股利投資等策略，主打下單平台「隨身e策略」App，全新整合「即時美股」與「股利再投資」等功能，並搭配「我要ETF投資」心法，協助投資人掌握市場脈動，一鍵輕鬆啟動股利再投資設定，放大長期複利效益。

凱基證券也積極響應主管機關打詐政策，特別於現場宣傳反詐，提醒投資人提高警覺，遠離詐騙陷阱，守護自身財產安全。

此外，為了讓民眾更深入了解投資策略與市場趨勢，凱基證券特別邀請「凱基股股漲」節目資深分析師許高銘到場，舉辦現場分享交流活動，以生動實例分析股市趨勢，並以簡明方式解說投資觀念，協助投資人建立正確的風險意識與資產配置觀念，現場互動氣氛熱烈，吸引許多投資人提問交流。

凱基證券表示，參與金融博覽會，不僅是展示企業的數位創新及多元產品，更是實踐「普惠金融」的重要里程碑，凱基證券致力讓不同年齡層、不同財務背景的民眾能夠更方便、更輕鬆接觸到投資服務，持續提供線上開戶、智能選股與理財資訊等服務，並透過線上與實體活動結合，深化金融知識普及，協助更多投資人穩健邁向富足人生。

凱基證 股利

延伸閱讀

凱基證券金博會吸睛 打造「智慧服務台」領航智能投資

蘆竹警前進里佳節活動 強化民眾反詐、交通安全觀念

台北國際金融博覽會／凱基金打造理財新未來

刑事局與將來銀行合作反詐 守護民眾荷包

相關新聞

上市櫃營收超預期 飆最強10月…全年挑戰50兆元新高

上市櫃公司10月總營收達4.64兆元，年增11%，為史上最強10月，優於預期，法人看好全年營收有望挑戰50兆元，改寫新猷...

科技股領漲 台股多頭未變

美國政府關門有解推一把，台股昨（10）日開高走高，在科技權值股、記憶體等漲價概念股領軍下，加權指數一度勁揚325點至27...

AI 相關主流股 資金追捧

昨（10）日主要亞股、歐股幾乎都上漲，台股集中市場加權指數更是大漲218點，但櫃買指數卻獨憔悴，下跌0.6%，成交量也縮...

上市櫃營收五大天王 出列

上市櫃公司10月營收昨（10）日全數公布，營收五大天王同步出爐，包括10月營收金額最高為鴻海、10月營收月增率最高為東華...

金博會 凱基證智慧服務台吸睛

為幫助更多民眾了解投資理財的重要性與金融科技的便利應用，凱基證券今年與凱基金控、銀行、人壽及投信共同攜手參與台北國際金融...

就市論勢／晶圓代工、高階封裝 帶勁

台股昨（10）日上漲218點收27,869點，回到月線之上，技術面仍呈多頭走勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。