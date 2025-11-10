創櫃板助攻 女力企業勇於追夢

支持我國女性創業的夢想與活力，提升女性經濟力與競爭力，櫃買中心（Taipei Exchange）受邀出席11月8日女性創業系列講座，本次講座匯集各領域的專家，深度探討創業成功的關鍵要素—市場需求與規模，櫃買中心亦針對「如何運用創櫃板資源加速事業成長」主題進行專題分享，吸引眾多女性創業者及新創企業代表熱烈參與。

女性在新創領域的參與度逐年提升，然而仍面臨資源取得不均、社會期待等多重挑戰。櫃買中心新創發展部組長何藹然於講座中說明，櫃買中心長期致力於扶植中小微企業及新創事業發展，創櫃板的設立，旨在協助具潛力之創業團隊提升知名度、強化公司治理及資訊透明度，為未來籌資與市場擴張奠定基礎。她指出，創櫃板不僅提供企業早期曝光及資源媒合的契機，更透過專案輔導機制，引導企業建立完善的經營體質，進一步銜接資本市場，開創長期發展動能。

櫃買中心期望匯聚各界力量，推動性別平權與創新發展並進，透過專業知識傳遞與實務經驗分享，激發更多女力勇於追夢，投入創業行列。