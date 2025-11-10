榮剛營收／10月9.3億元、年減7% 第4季接單穩健前行
特殊鋼專業廠榮剛（5009）10日公告10月營收9.3億元、年減7%，今年前10月累計營收96.8億元、年減10%。後續隨著航太產能穩健擴張，以及太陽能光電、風電商機發酵，中長期展望看俏。
法人表示，榮剛充分掌握全球地緣政治影響地緣經濟發展的契機，有效擴大產銷營運動能，展現經營韌性。
榮剛公告10月自結合併營收9.3億元，與上月持平；累計前10月合併營收96.8億元，整體營收表現穩定。
榮剛表示，航太產業仍維持成長動能，再生能源相關需求穩健擴張，中長期可帶動能源領域對高性能鋼材的需求，風電與太陽光電更有望成為未來主流應用。
油氣市場方面，根據EIA 2025年10月短期能源展望，美國2026年原油日產量預估與2025年相當，整體需求維持穩定，市場表現健康。
榮剛第4季接單策略方面，將持續聚焦高值化產品，並逐步展開大鍛棒與大模塊產品布局，強化榮剛於特殊鋼產業的競爭基礎。
展望後市，目前全球經濟環境仍具不確定性，工具鋼與民生用鋼需求尚未顯著回升，市場氛圍趨於保守。美國市場方面，關稅變化終將反映至終端市場，後續仍須關注美國經濟體質與政策方向。
面對變局，榮剛持續分散市場風險，除深耕歐美客戶外，同時積極拓展印度及南美市場，強化海外銷售版圖與營運韌性，預期隨著新產能布局推進，榮剛將穩健前行，展現長期成長潛能。
