快訊

鳳凰颱風逼近最新風雨預測出爐 12縣市達停班課標準

不斷更新／鳳凰颱風接近中 花蓮、澎湖宣布明日放颱風假

震驚金融圈！國泰金代公告 世越銀行總經理劉俊豪猝逝…享年59歲

榮剛營收／10月9.3億元、年減7% 第4季接單穩健前行

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

特殊鋼專業廠榮剛（5009）10日公告10月營收9.3億元、年減7%，今年前10月累計營收96.8億元、年減10%。後續隨著航太產能穩健擴張，以及太陽能光電、風電商機發酵，中長期展望看俏。

法人表示，榮剛充分掌握全球地緣政治影響地緣經濟發展的契機，有效擴大產銷營運動能，展現經營韌性。

榮剛公告10月自結合併營收9.3億元，與上月持平；累計前10月合併營收96.8億元，整體營收表現穩定。

榮剛表示，航太產業仍維持成長動能，再生能源相關需求穩健擴張，中長期可帶動能源領域對高性能鋼材的需求，風電與太陽光電更有望成為未來主流應用。

油氣市場方面，根據EIA 2025年10月短期能源展望，美國2026年原油日產量預估與2025年相當，整體需求維持穩定，市場表現健康。

榮剛第4季接單策略方面，將持續聚焦高值化產品，並逐步展開大鍛棒與大模塊產品布局，強化榮剛於特殊鋼產業的競爭基礎。

展望後市，目前全球經濟環境仍具不確定性，工具鋼與民生用鋼需求尚未顯著回升，市場氛圍趨於保守。美國市場方面，關稅變化終將反映至終端市場，後續仍須關注美國經濟體質與政策方向。

面對變局，榮剛持續分散市場風險，除深耕歐美客戶外，同時積極拓展印度及南美市場，強化海外銷售版圖與營運韌性，預期隨著新產能布局推進，榮剛將穩健前行，展現長期成長潛能。

榮剛 營收 美國經濟

延伸閱讀

萬海營收／10月104億元、年減24.15% 中美關係趨緩有助市場供需回溫

崇友營收／新梯助攻營運！10月5.33億元 續創同期新高

日月光投控10月營收創36個月次高 先進封裝需求強勁

國泰金控10月獲利創同期新高！前十月賺942億元 每股賺6.16元

相關新聞

外資上周狂賣台股逾1,141億元 這3檔成兌現提款機

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超1,141.22億元，賣超友達（2409）9.37萬張最多，買超永豐金（2...

興櫃股王要上市！想抽新股先準備149.5萬元 抽中有望賺92萬元

興櫃股王鴻勁（7769）預計11月27日以每股1,495元掛牌上市，為千金股再添新兵，公開申購將在11月17~19日進行...

創新板神秘嘉賓即將登場 嶄露頭角的創新力量蓄勢綻放

臺灣證券交易所表示，繼10月27日首波影片啟動「台灣創新板全新篇章」後，即掀起社群熱烈迴響，累積超過160萬次觀看與逾4...

台股收復5日線及月線 這檔傳產股竟擠進貢獻大盤指數前十名行列

台股10日收在27,869.51點，上漲218.1點，收復5日線及月線，統計貢獻大盤指數前十名個股，領頭羊當然是權王台積...

內資力挺台股收復5日線！三大法人回補8.55億 外資仍賣超52.92億元

台積電（2330）公布10月成績單前，股價彈回5日線上，帶動鴻海（2317）、台達電（2308）、緯穎（6669）、奇鋐...

台積電營收／10月3,674億元再創新高 第4季旺季行情啟動

晶圓代工龍頭台積電（2330）10日公布2025年10月合併營收3,674億7,300萬元，月增11.0%、年增16.9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。